У цих населених пунктах тривають дуже важчі бої. Загалом, за словами президента, за минулу добу ситуація на фронті суттєво не змінилася.

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Росіяни стягнули на Донбас 2 тисячі в'язнів

У Соледар та Бахмут росіяни кинули проти ЗСУ всіх, кого могли. Зокрема й 2 тисячі в'язнів.

Це зеки з великими строками, покарання за важкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Так Росія спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивць та обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову,

– розповів Зеленський.

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Він подякував усім українським військовим, які зараз стримують ворога на різних напрямках фронту. Глава держави вирішив відзначити:

60-ту Інгулецьку піхотну бригаду,

17-ту окрему танкову Криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка;

128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду;

59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка;

Херсонську зенітну ракетну бригаду.

Бійці цих бригад зараз ефективно нищать ворога на Херсонському напрямку.

Україні важливо поповнювати обмінний фонд

Зеленський закликав військових брати в полон російських окупантів. Адже кожен полонений загарбник створює можливість для звільнення наших героїв. Тому глава держави подякував тим підрозділам, які під час наступу збільшили обмінний фонд України:

54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші,

80-й окремій десантно-штурмовій бригаді;

92-й окремій механізованій бригаді

Ми пам'ятаємо про наших людей, яких утримують у Росії. Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон якнайбільше окупантів,

– наголосив Зеленський.

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Президент закликав українців обмежити споживання електроенергії

Після масових ракетних ударів по інфраструктурі України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Однак такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, якщо всі українці почнуть відповідально ставитися до споживання у пікові години.

Зеленський розповів, що впродовж 15 жовтня мешканці Чернігівської області обмежили споживання електрики на 20%, загалом по Україні в середньому – на 10%, у Києві та області – тільки на 7%. Отож глава держави попросив скоротити споживання електрики з 17:00 по 23:00.

Що ще сказав Зеленський у зверненні