Військовий аналітик Олег Жданов для 24 каналу прокоментував контрнаступ ЗСУ на південно-східному напрямку. За його словами, Генеральний штаб справляється з усіма завдання, що стоять перед ним.

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Яка ситуація на Запоріжжі: що варто очікувати

Окупанти створюють сильну лінію оборони в Запорізькій області, це ускладнює для наших військових звільнення населених пунктів у цьому регіоні. Однак Жданов переконаний, що українське командування працює дуже добре.

Що буде зі запорізьким фронтом сказати дуже важко. Ми бачимо, що там найнижча бойова активність. Є дні, як минула доба, що наступальних дій взагалі нема. Є тільки перестрілки на позиціях і на цьому все,

– сказав аналітик.

Він також зазначив, що росіяни бояться наступу ЗСУ. Як буде відбуватись деокупація міст та сіл сказати дуже важко. Усе залежить від плану, який придумає Генштаб. Не варто та забігати наперед та підказувати російському командуванню наміри української армії.

Жданов про контрнаступ на Запоріжжі: дивіться повне відео з експертною думкою

Окрім того, Олег Жданов згадав про легенду, що побутувала серед українців у перші місяці повномасштабного наступу. Вочевидь, це не правда, але розповсюджувались чутки про загадкових 12 полковників, які сидять у "чорній кімнаті" та планують контрнаступ Збройних Сил.

Скільки ще росіяни протримаються в Херсоні

Раніше Олег Жданов прокоментував ситуацію на Херсонщині. Як він повідомив, Наші воїни продовжують контрнаступ та деокупацію населених пунктів на Півдні. У Херсоні окупанти намагатимуться триматися до останнього. Але врешті-решт їм доведеться втекти звідти під натиском ЗСУ.

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Також очільниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала чутки про очікувану деокупацію Херсона. Вона зазначила, що стаття, у якій йдеться, що ЗСУ можуть зайти у Херсон наступного тижня, є "дуже цікавою".