Про це на ютубі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, ще вчора російські окупанти сильно панікували через рух ЗСУ на правому березі Херсонщини. Наразі деталей немає – Генштаб офіційно поки нічого не повідомляє.

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Окупанти бояться – все потроху стискається

Як наголошує Арестович, "злі російські язики" розповідають про потужні артилерійські удари на правому березі Херсонщини. Окупанти панікують – розуміють, що плацдарм поступово зменшуватиметься і утримувати його стане все важче.

Вони бояться, що залишок плацдарму на правому березі буде зменшуватися. Ми розуміємо, що логіка тут залізна та пряма: чим менший плацдарм – тим важче його утримувати. Все стискається. І маленька територія, яка оточена з трьох сторін, прострілюється. Жодна армія світу довго так не витримає,

– зазначив Арестович.

Як наголошує радник голови ОП, певні події вже почалися. Однак поки не варто багато загадувати. Усю необхідну інформацію згодом офіційно оприлюднить Генштаб ЗСУ.

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