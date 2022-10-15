Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Раніше повідомлялось, на чому ґрунтуються прогнози західних ЗМІ щодо близького звільнення Херсону.

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Окупанти на правобережжі Дніпра відчують нестачу боєприпасів

Світан розповів, що після вибухів на Кримському мосту й з руйнацією логістичних шляхів росіян, окупанти на правому березі відчують нестачу боєприпасів на правобережжі Херсонщини наступного тижня. Це може призвести до відступу російських військ, які відходитимуть двома групами. Одна – Антонівським мостом, друга – Каховським.

Тому спочатку вони будуть прикривати ці 2 плацдарми відступу й будуть іти через мости на лівий берег. Однак цей процес не триватиме тиждень, а трохи більше,

– зазначив військовий експерт.

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Другий удар по Кримському мосту

Льотчик-інструктор продовжив, що, швидше за все, незабаром буде і другий удар по Кримському мосту. Коли він повністю буде зруйнований, за тиждень на правому березі Дніпра в росіян не залишиться жодного снаряда. Генерали розуміють, що рішення про відступ їм доведеться приймати самим, як в Ізюмі, Лимані, бо наказу згори не буде.

"Однак тут будуть частини, які прикриватимуть цей відступ по мостах", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що Кримський міст після попереднього вибуху не був повністю зруйнований, тож завдання виконане не повністю. Швидше за все, другий удар буде завданий тоді, коли там розпочнуться будівельні роботи або підійдуть плавзасоби, які можна знищити разом з мостом, або наші зловлять ще один потяг, який зупиниться на самому мосту.

Тому залежно від того, якою буде тактична обстановка в момент удар, буде прийняте рішення по чому бити, і міст буде повністю зруйнований. До цього можна додавати ще тиждень, після якого правобережне угруповання залишиться повністю без боєприпасів,

– наголосив Світан.

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