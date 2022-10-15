Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Ранее сообщалось, на чем основываются прогнозы западных СМИ относительно ближайшего освобождения Херсона.

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Оккупанты на правобережье Днепра ощутят нехватку боеприпасов

Свитан рассказал, что после взрывов на Крымском мосту и с разрушениея логистических путей россиян, оккупанты на правом берегу почувствуют нехватку боеприпасов на правобережье Херсонской области на следующей неделе. Это может привести к отступлению российских войск, отходящих двумя группами. Одна – по Антоновскому мосту, вторая – по Каховскому.

Поэтому сначала они будут прикрывать эти 2 плацдарма отступления и будут идти через мосты на левый берег. Однако этот процесс не продлится неделю, а чуть больше,

– отметил военный эксперт.

Свитан предположил, когда можно ожидать освобождения Херсона: смотрите видео

Второй удар по Крымскому мосту

Летчик-инструктор продолжил, что, скорее всего, скоро будет и второй удар по Крымскому мосту. Когда он полностью будет разрушен, через неделю на правом берегу Днепра у россиян не останется ни одного снаряда. Генералы понимают, что решение об отступлении им придется принимать самим, как в Изюме, Лимане, потому что приказа сверху не будет.

"Однако здесь будут части, которые будут прикрывать это отступление по мостам", – заметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что Крымский мост после предварительного взрыва не был полностью разрушен, поэтому задача выполнена не полностью. Скорее всего второй удар будет нанесен тогда, когда там начнутся строительные работы или подойдут плавсредства, которые можно уничтожить вместе с мостом, или наши поймают еще один поезд, который остановится на самом мосту.

Поэтому в зависимости от того, какой будет тактическая обстановка в момент удара, будет принято решение по чему бить, и мост будет полностью разрушен. К этому можно добавлять еще неделю, после которой правобережная группировка останется полностью без боеприпасов,

– подчеркнул Свитан.

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