О том, на каких условиях оккупанты стремятся обсудить прекращение войны, рассказал журналист 24 канала Алексей Печий. Он также провел обзор ситуации вокруг России и отношения к ней международного сообщества.

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ВСУ способны уже на следующей неделе освободить Херсон от оккупантов. Такой месседж сейчас распространяется среди западных СМИ и западных военных экспертов. Там ссылаются на мощные наступательные действия ВСУ и заявления коллаборантов о том, что должна начаться массовая эвакуация жителей оккупированного Херсона в Россию.

В то же время, Кремль с помощью диктатора Лукашенко пытается создать напряжение на северных границах Украины с целью оттянуть часть украинских сил с фронта. И это также объясняет крайне затрудненное положение россиян на Южном фронте. Впрочем, это не единственные плохие новости для Кремля, ведь мировое сообщество накануне почти единогласно осудило попытку аннексии украинских территорий, а военная помощь со стороны Запада только усилилась после ракетного террора Кремля.

Более того, в США презентовали новую стратегию нацбезопасности, где Россия и лично Путин признаны постоянной угрозой для страны. Теперь никаких сантиментов, только борьба против диктатора.

О ситуации на фронте, а также о перспективах усиления Украины в этой войне – дальше с вами и поговорим.

Во второй декаде октября Херсон могут освободить

Накануне издание Financial Times, ссылаясь на западных военных чиновников, предположило, что защитники Украины могут освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября. То есть уже к концу месяца. Военные эксперты отмечают, что украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсонской области в начале месяца. Это позволило значительно сузить оборонные возможности россиян на правом берегу Днепра.

Тогда это стало самым большим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. И это не смогли скрыть даже в Минобороны России. Кроме того, в ОК "Юг" накануне заявили, что наши защитники полностью освободили пять населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о Нововасилевке, Новогригоровке, Новой Каменке, Трифоновке и Красном в Бериславском районе.

И это довольно важный момент, ведь именно на этом направлении, после позорного бегства из восточной части Херсона, россияне пытались создать новую линию обороны. Ради этого даже опрокидывали силы из Новой Каховки. Но, похоже, это им не помогло. И вот теперь, по оценкам западных военных, Украина может взять Херсон к Днепру уже на следующей неделе.

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И вот на этот счет появилась довольно интересная реакция со стороны оккупантов. В частности, российские коллаборанты отметились накануне противоречащими друг другу заявлениями. Один из них, Сальдо, призвал Кремль помочь с эвакуацией жителей Херсона в Россию, другой – Стремоусов – истерически заявил, что это неправильно и никакой массовой эвакуации не планируется.

Впрочем, накануне Россия все же заявила, что оккупанты помогут эвакуировать жителей оккупированного Херсона в другие районы. Причина этого: ВСУ активно продвигаются вперед, так что решающая битва за Херсон все ближе.

И действительно, для россиян ситуация на Херсонщине крайне сложная, ведь сейчас ВСУ продолжают обстрелы российских понтонных переправ через реки Днепр и Ингулец. ОК "Юг" сообщает, что украинские силы за минувшие сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт в Бериславском районе и пять складов боеприпасов.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска также нанесли удар по району скопления российской силы в Токаревке, что примерно в 30 километрах к востоку от Херсона. Кроме того, повреждение Керченского моста значительно замедлило опрокидывание российского подкрепления на юг материковой части Украины. В частности, спутниковые снимки Maxar показывают, что на российской стороне моста выстроились очереди грузовиков, количество которых превышает тысячу.

Известно, что работают только четыре парома, вместимостью 90 грузовиков и 300 человек. Именно этими паромами россияне опрокидывают сейчас военные грузовики и личный состав. Но скорость не позволяет врагу усилить свою группировку на юге.

Оккупанты начинают активно грызться между собой

Кроме того, известно, что украинские войска укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области и постепенно продвигаются к городу Сватово. Более того, по данным Института по изучению войны, ВСУ уже могли взять под контроль соседние со Сватовым населенные пункты Песчаное, Берестовое и Табаевку. Кроме того, украинские войска могли проводить наземные атаки к северу от Крахмального и пытаться атаковать Орлянку и Котляровку. Оба населенных пункта расположены в пределах 30 километров северо-западнее Сватового. То есть сейчас можно констатировать, что наступление ВСУ на линии Сватово – Кременная продолжается.

Именно возле Кременной можно увидеть реальное моральное состояние рашистов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что почти 30 россиян покинули свои позиции вблизи Кременной и отказались выполнять приказы.

В то же время президент Зеленский заявляет, что российских мобилизованных командование использует как "пушечное мясо". Они не подготовлены и не мотивированы. Однако это все равно создает ощутимое давление на украинских защитников.

Что касается Донбасса, то там наверняка наиболее горячо. В частности, враги продолжают попытки продвинуться в направлении Бахмута. По данным британской разведки, за последние дни оккупационные силы подошли к населенным пунктам Опытное и Иванград возле Бахмута. Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на район Краматорск – Славянск, который является крупнейшей городской агломерацией Донецкой области под контролем Украины. Однако общий оперативный замысел подрывается украинским давлением на ее северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы.

И здесь раскрывается один из краеугольных камней внутрироссийской борьбы за власть. Дело в том, что по данным британской разведки и Института по изучению войны, именно на Бахмутское направление едва ли не все свои силы бросила ЧВК Вагнера. Аналитики Института по изучению войны уверяют, что глава боевиков Вагнера все больше пытается отграничить себя и свои силы от других российских и прокси войск. В частности, накануне Пригожин публично заявил, что его бойцы якобы единолично захватили Иванград.

Однако боевики из так называемых "ЛДНР" уверяли, что именно они захватили Иванград и близлежащий поселок Опытное. На что Пригожин заявил, что никого, кроме боевиков Вагнера, там не было и вообще Опытное еще никто не захватывал. Соответственно, "повар" Путина банально пытается обрести большую популярность на фоне его недавней резкой критики в сторону российского Минобороны. То есть он просто пытается получить все большее влияние на ход этой войны, пока разные кланы начали борьбу в башнях Кремля.

Впрочем, никакие разборки среди россиян не останавливают Украину. Известно, что сегодня президент Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждали ситуацию на фронте и планировали следующие шаги по деоккупации. Президент также добавил, что власть совершенствует схему бесперебойного снабжения боеприпасами украинского войска и продолжает готовить его к зимнему периоду. Кроме того, на заседании обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин. Не исключено, что на Ставке обсуждался и вопрос того, когда Херсон вернется под Украинский флаг.

Путин стремится к переговорам, чтобы обмануть Украину

И вот на этом фоне российское издание "Медуза" сегодня утверждает, что Москва снова принялась продвигать идею переговоров с Киевом. Но Кремль не собирается отказываться от продолжения войны, а желаемый режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению в феврале – марте 2023 года. То есть Путин действительно надеется на переговоры, несмотря на отказ Владимира Зеленского идти на это после аннексии 4 областей Украины.

При этом, пишет издание, диктатор из Кремля хочет, чтобы Россия сохранила контроль над территориями на Донбассе, и "вообще не хочет обсуждать Крым". Якобы ради этого оккупанты даже готовы отойти с Херсонщины. Хотя почему это может произойти на самом деле, мы с вами обсудили выше.

По информации собеседников "Медузы", российские власти разработали новый "тактический вариант". Он предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня. Такие переговоры Кремль надеется провести между украинскими и российскими военными без привлечения политиков. И вот именно бегство россиян из Херсона – это якобы очередной жест доброй воли и шаг навстречу Украине.

И вот этот бред Кремль пытается продвинуть на Западе и через президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те "убедили" Украину вернуться к переговорам с Россией. Главная риторика Кремля сейчас – это ложь о том, что они хотят просто избежать жертв среди мирного населения. По меньшей мере, это звучит лицемерно на фоне недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов.

Но сегодня российский диктатор заявил, что якобы Кремль в ближайшее время не намерен возобновлять массированные ракетные удары. В то же время он заявил, что в России уже мобилизовано более 200 тысяч оккупантов. И через две недели мобилизация должна приостановиться, потому что начнется осенний призыв. То есть страна-агрессор просто хочет выиграть время для подготовки этого пушечного мяса.

Но в ОП уже ответили, что переговоры возможны только после свержения Путина. Более того, "жестам доброй воли" уже никто не доверяет.

Лукашенко никак не решится открыто объявить войну

И именно здесь в игру вступает белорусский диктатор Лукашенко. Во-первых, он заявил, что Россия масштабно атаковала Украину ракетами 10 октября в ответ на разрушение Керченского моста. Но данные ГУР доказывают, что россияне готовились к такой ракетной атаке задолго до взрыва на Крымском мосту.

В то же время глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страна вводит режим "контртеррористической операции" из-за якобы угрозы со стороны соседних стран. По его словам, якобы кем-то планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси. Позже и сам Лукашенко подтвердил эту информацию.

Более того, белорусские СМИ сообщают, что самопровозглашенный президент Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей. Позже он заявил, что уже началось развертывание так называемой Группировки региональных союзных войск в Беларуси. По его словам, она будет состоять из 70 тысяч белорусской армии и около 10 – 15 тысяч россиян. При чем Лукашенко намекнул, что больше россиян не будет, потому что у них и так проблемы в Украине.

Впрочем, вся эта бравада направлена на попытку запугать Украину и Запад. Но также диктатор реально боится того, что Путин дожмет и заставит белорусов открыто вступить в войну против Украины. Следовательно, накануне Лукашенко заявил, что вскоре во время двусторонней встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он надеется тет-а-тет обсудить войну России против Украины.

То есть главный акцент и Путина, и Лукашенко сейчас на то, чтобы склонить Украину к переговорам. Ведь на фронте уже огромные проблемы из-за наступления ВСУ. И на это никак не влияет тот факт, что диктатор из Кремля сегодня кичился 16 тысячами мобилизованных, которых уже перебросили на фронт.

Тем временем Украина продолжает получать оружие

Но никакого смысла для Украины идти на переговоры нет. Ведь напротив, пока Россия слабеет и теряет партнеров, Украина получает все больше поддержки. В частности, Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что несколько первых установок зенитно-ракетного комплекса NASAMS США поставят нам уже в этом месяце. Напомним, что мы уже получили из Германии систему ПВО IRIS-Т. Что касается амуниции для украинской армии, то Резников отметил, что зимняя форма уже поставляется военнослужащим и с этим нет проблем.

Кроме того, министр сообщил, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk. Это только первые из таких систем, которые партнеры планируют предоставить Украине. И это стало результатом достаточно быстрой реакции по просьбе Украины на шестом "Рамштайне".

Кроме того, Эммануэль Макрон заверил, что в ближайшие недели Франция передаст Украине радары и системы ПВО. Британский министр обороны Бен Уоллес объявил о передаче еще 18 гаубиц, а также ракет AMRAAM. По его словам, вместе с американскими системами NASAMS эти ракеты смогут укрепить противоракетную оборону и защитить украинское небо. НАТО обещает предоставить 100 систем борьбы с дронами. Итак, небо понемногу закрывается.

А Россия стала страной, которую считают опасной для всех

Но, усиливается и дипломатическое давление на Россию и ее тотальная изоляция. Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию по осуждению попытки Кремля аннексировать украинские территории. И здесь важно, что против этой резолюции проголосовали только 4 страны мира. Это Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия. Как видите, Китая в этом списке нет. Страна воздержалась во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН. Но она также заявила, что "суверенитет и территориальную целостность всех стран следует уважать", а "законные проблемы безопасности всех стран следует воспринимать всерьез". Впрочем, в заявлении посла Китая в ООН Ген Шуана прозвучали и нотки раздражения Россией. Он заявил, что война становится все более неудобной мировой экономике.

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В то же время в США произошел главный и важный для Украины сдвиг – Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, где Россию назвали государством, в котором соединено "авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой". Мол, в последнее десятилетие "российское правительство решило проводить империалистическую внешнюю политику", кульминацией которой стало "полномасштабное вторжение в Украину с целью свержения ее правительства и покорения России".

В стратегии отмечено, что Россия много лет пыталась дестабилизировать своих соседей, используя разведывательные данные и киберспособности. Кроме того, она принимала на вооружение откровенные попытки взорвать внутренние демократические процессы в странах Европы, Центральной Азии и во всем мире. Соответственно Россия теперь официально считается постоянной угрозой для международного мира и его стабильности, а от ее власти, в частности от Путина, не ждут ничего хорошего.

Очевидно, что никто ни в Украине, ни на Западе не заинтересован в переговорах с Путиным. Напротив – риторика сейчас звучит очень просто: Россия это угроза всему цивилизованному миру, так что с ней следует покончить.