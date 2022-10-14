Об этом кремлевский диктатор говорил во время пресс-конференции в Астане, о чем пишут российские СМИ, информирует 24 канал. По словам Путина, мобилизация в России якобы завершится через две недели.

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Как диктатор теперь объясняет мобилизацию

Путин заявил, что линия фронта в Украине достаточно велика – более 1 000 километров, поэтому одними контрактниками ее оборонять трудно. Здесь следует отметить, что линия фронта, на которой продолжаются активные боевые действия с начала полномасштабного вторжения, существенно уменьшилась, ведь оккупантов выбили из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, части Житомирской области и на большинстве оккупированной Харьковщины. Поэтому эти заявления Путина абсолютно бессмысленны.

Здесь следует напомнить, что обоснование мобилизации в России странное с момента ее объявления. 21 сентября ни Путин, ни глава минобороны Шойгу не дали точного объяснения этих действий, потому что оно не очень приятно для них – колоссальные потери. По состоянию на 14 октября уже известно около 64 300 тысяч оккупантов. Хотя тогда тот же Шойгу говорил, что потери России вроде бы едва достигают 6 тысяч. То есть цифру снизили в 10 раз.

Диктатор Путин "отчитался" о ходе мобилизации – мол, 222 тысячи человек уже мобилизовали из 300 тысяч запланированных. Из них, по словам диктатора, 16 тысяч уже выполняют боевые задания, а 33 тысячи в подразделениях. Хотя уже неоднократно мы становились свидетелями того, что мобилизованных без подготовки отправляли на фронт, или получавшие повестки по несколько дней жили на улицах или в ужасных условиях. Но в воображении Путина все идет хорошо. Как говорится, паники нет.

Затем Путин заявил, что минобороны якобы не предлагало больше никаких дополнительных мер, поэтому мобилизацию якобы за 2 недели остановят, потому что мобилизуют необходимое количество лиц. Однако вот беда – части указа о частичной мобилизации, а точнее, 7 пунктов, так и нет в открытом доступе. После объявления мобилизации, у российских СМИ, позиционирующих себя как оппозиционные, появилась информация о том, что на самом деле Кремль хочет мобилизовать 1 миллион человек.

Рупор Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что мобилизация якобы завершится через две недели.

Насколько мобилизация в России может повлиять на фронт

С началом мобилизации в России в соцсетях было немало фото и видео, на которых видны ржавые автоматы, выдаваемые призванным, ужасные условия пребывания или даже жизнь на улице, пьяные драки и т.д. Многих мобилизованных без какой-либо подготовки отправляли на фронт. Например, первый российский мобилизованный попал в плен на Харьковщине 27 сентября – менее чем через неделю после объявления мобилизации, хотя Путин и говорил о якобы обязательном военном обучении для всех.

Однако полностью обесценивать врага не стоит. После деоккупации Лимана спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что пока что мобилизованные не создают особой угрозы, прежде всего из-за количества, которое в начале октября находилось на фронте. Однако, по его словам, если на фронт отправить 300 тысяч мужчин с минимальной подготовкой, это может создать определенные препятствия для Вооруженных Сил, ведь мобилизованные помогут укрепить вражескую оборону.

Интересно – в это время мобилизацию могут готовить и в Беларуси: смотрите видео