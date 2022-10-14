Парламентская ассамблея 13 октября приняла резолюцию о признании режима Кремля террористическим. Также в Совете Европы уже заговорили о суде над Путиным.

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Трибунал для российских властей

Глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщила, что инициативу об основании трибунала для Путина поддержали уже 15 стран.

У Украины уже есть согласие около 15 стран, которые соглашаются учредить трибунал для Путина,

– сказала депутат.

Также она отметила, что украинская сторона постоянно работает над документом, в котором речь пойдет о создании трибунала над президентом России и его окружением. Уже зимой, в декабре или в январе, документ должен быть готов.

С каждой новой страной, которая будет поддерживать эту идею, Украина будет заключать двусторонний договор.

Мы должны учредить для него трибунал (для Путина – 24 канал), специальный трибунал, который будет служить ему и его политическому окружению. Для нас очень важно, что это звучит не только как предложение от украинской стороны, а от наших партнеров с конкретным призывом,

– сказала Мезенцева.

Признание России террористическим угрупируванием

О преступном режиме Путина говорят с начала полномасштабного наступления, однако только сейчас Европа смогла это засвидетельствовать на законодательном уровне. Об инициативе признать кремлевский режим террористическим стало известно из документа "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины" 13 октября. В тот день ПАСЕ рассматривала проект резолюции в Страсбурге на осенней сессии Ассамблеи и успешно приняла его.

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Российская пропаганда в ответ на это решила не придумывать ничего нового и просто обвинила наше государство в терроризме. К счастью, кремлевской риторике уже никто давно не верит.

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