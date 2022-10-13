Резолюцию было принято единогласно. Из 100 присутствовавших в зале депутатов ПАСЕ, 99 проголосовали за, 1 воздержался.

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ПАСЕ – первая международная организация, признавшая Россию террористом

На осенней сессии в Страсбурге ПАСЕ рассматривала резолюцию по осуждению действий России в Украине как военного преступления, нарушения международного права и угрозы международному миру и безопасности.

Однако в резолюцию отдельно внесли поправку о признании России террористическим государством, одобренной 79 депутатами, а 2 выступили против. Таким образом, ПАСЕ стала первой международной организацией, официально признавшей Россию страной-террористом.

Следует отметить, что среди поправок в резолюцию также одобрен призыв предоставить Украине системы ПВО.

Член украинской делегации нардеп Алексей Гончаренко также отметил, что в резолюции ПАСЕ говорится о незаконности пребывания России в Совбезе ООН. Кроме того, ПАСЕ поддержала скорейшее создание специального трибунала для российских военных преступников.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец назвал решение ПАСЕ дипломатической и исторической победой Украины.

Вся Украина и весь цивилизованный мир приветствуют такие решения. Они помогут приблизить привлечение виновных к ответственности, сохранят жизнь невинных людей, поставят Россию на свое место в непридуманной и неискаженной истории мира,

– подчеркнул Лубинец.

Признание России страной-террористом: главное

Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве, Латвии и Эстонии. Теперь к этому перечню прилагается ПАСЕ. Однако уже несколько месяцев ведутся дискуссии вокруг признания России террористическим государством в США.

Полномочия на внесение стран в список спонсоров терроризма у госсекретаря США Энтони Блинкена. Еще в июле спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обращалась к Блинкену с требованием признать Россию террористом или в противном случае это сделает Конгресс. Такую позицию Пелоси обосновывала тем, что именно Конгресс дал полномочия Госдепу на внесение стран в перечень террористических, так что может и самостоятельно это сделать.

Энтони Блинкен так и не внес Россию в список спонсоров терроризма. СМИ называли серьезнейшей причиной этого необходимость введения вторичных санкций против организаций и лиц, сотрудничающих с Россией и существенное ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

В то же время на рассмотрение Конгресса внесли законопроект о признании России страной-террористом.