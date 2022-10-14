Парламентська асамблея 13 жовтня ухвалила резолюцію про визнання режиму Кремля терористичним. Також у Раді Європи вже заговорили про суд над Путіним.

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Трибунал для російської влади

Голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомила, що ініціативу про засування трибуналу для Путніа підтримали уже 15 країн.

Україна вже має згоду близько 15 країн, які погоджуються заснувати трибунал для Путіна,

сказала депутатка.

Також вона зазначила, що українська сторона постійно працює над документом, у якому йтиметься про створення трибуналу над президентом Росії та його оточенням. Уже взимку, у грудні чи січні, документ повинен бути готовий.

З кожною новою країною, яка буде підтримувати цю ідею, Україна укладатиме двосторонній договір.

Ми повинні заснувати для нього трибунал (для Путіна – 24 канал), спеціальний трибунал, який буде слугувати для нього і його політичного оточення. Для нас дуже важливо, що це звучить не лише, як пропозиція від української сторони, а від наших партнерів з конкретним закликом,

– сказала Мезенцева.

Визнання Росії терористичним утворенням

Про злочинний режим Путіна говорять від початку повномасштабного наступу, однак лише зараз Європа змогла це засвідчити на законодавчому рівні. Про ініціативу визнати кремлівський режим терористичним стало відомо з документа "Подальша ескалація агресії Росії проти України" 13 жовтня. Того дня ПАРЄ розглядала проєкт резолюції у Страсбурзі на осінній сесії Асамблеї та успішно його ухвалила.

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Російська пропаганда у відповідь на це вирішила не придумувати нічого нового й просто звинуватила нашу державу в тероризмі. На щастя, кремлівській риториці уже ніхто давно не вірить.

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