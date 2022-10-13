Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, це виглядає дуже дивно і весь цивілізований світ це розуміє.

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Нова стратегія Росії

Росія звинувачує нашу державу у підриві Кримського моста 8 жовтня. Однак Подоляк наголосив, що Україна не має жодного відношення до цього – це абсолютно точно історія російських спецслужб. Хоча нам вигідні такі ексцеси, оскільки вони свідчать про те, що росіяни втрачають контроль всередині своєї країни.

Росія хоче продати цю концепцію – мовляв, Україна – терористка насправді,

– повідомив Подоляк.

Він додав, що подекуди й західні журналісти підхоплюють цю тезу. Так, крилаті ракети, які летять на українські міста – це не тероризм. Натомість загибель Дугіної, яка аж ніяк непричетна до нашої держави вважається тероризмом.

Звинувачення Росії не матимуть наслідків

"Але мені здається, що всі ці спроби Росії сказати, що Україна – терористка, не матимуть жодних наслідків. Бо всі розуміють, що Україна – сучасна та прозора держава, яка абсолютно ефективно воює на полі бою і дає можливість бачити все світу наживо, аби всі врешті зрозуміли звірячу сутність Росії" – підкреслив радник голови ОП.

Крім того, теракти чиняться тоді, коли якась маленька етнічна група, яка не має можливості воювати на полі бою, тому через них демонструє свої вимоги до світу. Україна ж має потужну армію та широку лінію фронту, тож ми можемо знищити потрібну нам кількість росіян саме на полі бою.

Додамо, що аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Кремль хоче організувати "напади на Росію", аби звинуватити в них Україну. Мета Москви – створити передумови для протидії визнання її країною-терористкою.

Росію хочуть визнати державою-терористкою

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