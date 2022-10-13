Про це 24 каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він пояснив, що тероризм для Росії – це "широка парасолька", під яку можна заховати все.

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За його словами, зараз тероризм – це зло №1 для всього світу, тобто це "універсальна рамка", яку кожна сторона буде намагатися натягнути на опонента. Тож, використання Путіним цієї рамки було прогнозовано.

До того ж ми пам'ятаємо перші роки його правління. "Боротьба з тероризмом" – це і був той метод, який дозволяв Путіну приховати початкову консолідацію влади в руках силовиків,

– заявив Божко.

Він зауважив, що і друга Чеченська війна, і інші теракти – це лише події, які зовні маскували ті заходи для російської політики, які Путін хотів просунути, а вони всі полягали в консолідації влади.

Божко розповів, як "боротьба з тероризмом" допомогла Путіну захопити владу: відео



Чи такі наративи "боротьби з тероризмом” спрацюють на Захід

Політолог пояснив, що ця історія не є тероризмом з української сторони у широкому сенсі.

Це звичайні бойові дії – десь працює розвідка, десь підривають якісь об'єкти, але це не є тероризмом. Це ведення знайомих всьому світу бойових дій і застосування такої рамки не буде дієвим на Заході,

– вважає Божко.

На його думку, західні політики розділяють ведення війни від тероризму.

"Адже тероризм – це явище, яке відбувається після війни чи в мирний час, коли є політичні передумови. А якщо у війні одна зі сторін знищує об'єкти ворога – то це не є тероризмом", – зазначив експерт.

Росію хочуть визнати державою-терористкою: останні новини

Україна неодноразово закликала США визнати Росію державою-терористкою. Зокрема, на цьому постійно акцентує президент Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у серпні зазначав, що над цим активно працюють, але ще потрібен час.

Напередодні виборів у США збільшується тиск на адміністрацію президента Джозефа Байдена про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Двопартійна консолідація змушує Вашингтон приймати швидкі рішення.

Парламентська асамблея Європи може визнати російський режим терористичним. Відповідний документ розглянуть вже на засіданні 13 жовтня. Одна з поправок пропонує оголосити Росію терористичною країною.

До слова, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Кремль хоче організувати "напади на Росію", аби звинуватити в них Україну. Мета Москви – створити передумови для протидії визнання її державою-терористкою.