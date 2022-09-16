Американський електорат активно слідкує за зовнішньою політикою та подіями щодо України, що підсилює тиск на Байдена. Про це 24 каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Багаторівневий тиск

Експерт зазначив, що США сьогодні продовжують тактику "удушення анаконди" щодо росії.

Анаконда обіймає і стискає свою жертву... Але тиск на Байдена збільшується. Зокрема, внутрішньоамериканський політичний. Резолюція проти росії підтримана як республіканською, так і демократичною партіями. У США наростає певний публічний тиск, з вимогою до президента Байдена вживати жорсткіші заходи проти росії,

– пояснив оглядач.

За його словами, це яскраво видно на тлі подій останнього тижня, які "підтримали хвилю", що Україна може перемогти у війні.

"Про це говорять прямим текстом ключові американські аналітики. Вони говорять про те, що Україна може перемогти навіть ще цього року, але потрібно давати значно швидше та оперативніше зброю, яка допоможе досягнути цього результату", – вважає аналітик.

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На його думку, якщо раніше мова йшла про те, що Києву потрібно "протриматися" й американці не дадуть Україні програти, то зараз віра в те, що Україна може перемогти – суттєво зросла.

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Електоральна осінь

Рибачук переконаний, що тиск на адміністрацію Байдена посилився через майбутні вибори.

Байден і демократи покращили свою внутрішню електоральну базу, їм потрібно додавати й зовнішню. Позаяк зовнішньою політикою зараз цікавляться багато американців. Зокрема, тема України знову вийшла на перші шпальти. Дуже багато аналізують причин та пояснень несподіваного та приголомшливого для багатьох американців успіху України,

– підкреслив експерт.

За його словами, до контрнаступу ЗСУ американці в основному говорили про затяжний конфлікт.

"Те, як швидко посипався російський "картковий будиночок" – це здивувало багатьох аналітиків. З іншого боку, змусило прихильників того, що "росія має бути знищена у військовому плані, а вже потім з нею можна буде розмовляти" – ці люди активізувалися, тому ми бачимо подібні ініціативи, і їх буде більшати", – резюмував оглядач.

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Визнання росії спонсором тероризму: що відомо

Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсоркою тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні.

Втім, американський лідер Джо Байден не пішов на такий крок. Свою позицію президент США висловив журналістам у Білому домі. На питання ЗМІ, чи росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму, Байден відповів: "Ні".

Так, демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем надіслали до верхньої палати Конгресу США повторний законопроєкт. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував сенаторам за підтримку.

Водночас Держдеп США висловив серйозне занепокоєння через можливе визнання росії державою-спонсоркою тероризму. У Вашингтоні припускають, що це може поставити під загрозу "зернову угоду".

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