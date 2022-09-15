Про це 24 каналу розповів український політолог Тарас Семенюк. За його словами, росію обов'язково потрібно карати за порушення багатьох міжнародних домовленостей. Санкцій вже ввели багато, однак західні партнери поки що не збираються надавати статус держави-спонсору тероризму.

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Росія таки може отримати цей статус

Зараз це питання остаточно не зняте з порядку денного. До нього можуть повернутися, якщо росія піде на дійсно дикий вчинок. Тому статус держави-спонсору тероризму буде як своєрідний останній аргумент.

Це може статися, якщо росія застосує ядерну зброю. Очевидно, що ніхто не виключає такого сценарію. Тоді буде відповідь від США. І окупанти знають, якою буде відповідь (не лише статус-держави спонсору тероризму – 24 канал). Вони не раз попереджали путіна про цю відповідь, –

наголосив Семенюк.

Звісно, усім українцям хотілося б, щоб росія якнайшвидше отримала цей статус. Однак тут варто пам'ятати, що війна проти України – це не локальний конфлікт, а справжня геополітика, де переплітають різні інтереси. І вона тут вносить свої корективи.

Семенюк про те, чи дадуть росії статус країни-спонсора тероризму: дивіться відео

Додамо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс розповів, що в Конгресі та адміністрації Байдена обговорюють можливість застосування проти росії санкцій, які були б аналогічні для обмежень, які накладають на держави-спонсори тероризму.

6 вересня президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати не надаватимуть росії такий статус. Як потім пояснили у Білому домі, це могло б спричинити негативні наслідки.