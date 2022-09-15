На це вже відреагували в Офісі Президента. Офіційну позицію влади озвучив очільник ОП Андрій Єрмак.

Важливо Піонтковський вважає, що зараз зручний момент, щоб оголосити росію терористом

Він подякував сенаторам, з якими спілкувався у липні у Києві, за важливу позицію.

Якщо хтось виглядає як терорист, платить терористам за злочини, здійснює теракти – то це точно росія. Росія – держава-спонсор тероризму,

– підкреслив Єрмак.

Що відомо про законопроєкт, який ініціювали сенатори

Представляючи законопроєкт, сенатор Блюменталь пояснив його необхідність та актуальність убивствами мирних українців та іншими проявами жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.

Другий співавтор законопроєкту сенатор Грем підкреслив, що включення росії до списку держав-спонсорів тероризму стане переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США. Водночас, за його словами, це дозволить запроваджувати проти росії жорсткі санкції.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, коли законопроєкт буде винесений на голосування.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс розповів, що конгрес і адміністрація Байдена обговорюють застосування щодо росії санкцій, аналогічних обмеженням, що накладаються на держави-спонсорів тероризму. До слова, 6 вересня президент США Джо Байден заявив, що США не визнаватимуть росію спонсором тероризму. У Білому домі згодом пояснили, що це нібито може мати негативні наслідки.

Визнання росії державою-спонсором тероризму: коротко

Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні. У Конгресі почали розробляти спеціальні критерії.

11 серпня надати росії статус держави, яка спонсорує тероризм у світі, вирішили у Латвії. Євросоюз також закликали припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.

На жаль, рішення Риги – це, безумовно, символічний крок, але він навряд чи значно вплине на росію. Все через те, що визнання держави спонсором тероризму з наслідками в практиці світового міжнародного права вводили лише США.