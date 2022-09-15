На це вже відреагували в Офісі Президента. Офіційну позицію влади озвучив очільник ОП Андрій Єрмак.
Важливо Піонтковський вважає, що зараз зручний момент, щоб оголосити росію терористом
Він подякував сенаторам, з якими спілкувався у липні у Києві, за важливу позицію.
Якщо хтось виглядає як терорист, платить терористам за злочини, здійснює теракти – то це точно росія. Росія – держава-спонсор тероризму,
– підкреслив Єрмак.
Що відомо про законопроєкт, який ініціювали сенатори
Представляючи законопроєкт, сенатор Блюменталь пояснив його необхідність та актуальність убивствами мирних українців та іншими проявами жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.
Другий співавтор законопроєкту сенатор Грем підкреслив, що включення росії до списку держав-спонсорів тероризму стане переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США. Водночас, за його словами, це дозволить запроваджувати проти росії жорсткі санкції.
Представник Держдепартаменту США Нед Прайс розповів, що конгрес і адміністрація Байдена обговорюють застосування щодо росії санкцій, аналогічних обмеженням, що накладаються на держави-спонсорів тероризму. До слова, 6 вересня президент США Джо Байден заявив, що США не визнаватимуть росію спонсором тероризму. У Білому домі згодом пояснили, що це нібито може мати негативні наслідки.
Визнання росії державою-спонсором тероризму: коротко
- Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні. У Конгресі почали розробляти спеціальні критерії.
- 11 серпня надати росії статус держави, яка спонсорує тероризм у світі, вирішили у Латвії. Євросоюз також закликали припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.
- На жаль, рішення Риги – це, безумовно, символічний крок, але він навряд чи значно вплине на росію. Все через те, що визнання держави спонсором тероризму з наслідками в практиці світового міжнародного права вводили лише США.
Ентоні Блінкен боїться визнавати росію спонсором тероризму: дивіть відео