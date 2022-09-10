Чому так відбувається, розповів 24 каналу британський журналіст, політик, експерт у питаннях сучасної росії Едвард Лукас. На його думку, справа також у політичних контактах, які хочуть зберегти Штати.
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Чому США не хочуть виконувати вимогу України
Експерт цілком підтримує тезу, що те, що робить ворог на території України, є тероризмом. Адже присутні класичні ознаки: росія бомбардує населені райони та вбиває випадкових цивільних.
Однак вважає, що адміністрація Байдена не збирається визнавати росію спонсором тероризму, бо хоче зберегти відносини з нею у питаннях:
- космосу;
- змін клімату;
- контролю за ядерною зброєю.
Світові ЗМІ також пояснюють відмову тим, що таке визнання поставить під загрозу "зернову угоду". Едвард Лукас зазначив, що визнання, якого вимагає Україна, мало що змінить у поведінці окупанта.
Невже путін скаже: "Нас визнали терористами. Треба змінити поведінку?" Ні. Як терорист він скаже: "Захід постійно бреше і лицемірить. Чому ж вони не називають терористами саудитів?"
– зазначив експерт.
Як би повпливало визнання росії державою-спонсором тероризму
Варто зазначити, що цей статус отримують країни, які, відповідно до офіційної позиції Держдепартаменту США, надають підтримку актам міжнародного тероризму.
Це призводить до жорстких економічних та політичних санкцій з боку США. Зокрема:
- цим країнам забороняється постачати зброю;
- забороняється допомагати економічно;
- посилюють контроль за експортом товарів подвійного призначення;
- накладають жорсткі фінансові та інші обмеження.
Сьогодні у цьому списку 4 держави: Сирія, Куба, Іран та, звісно, КНДР.
До теми Байден заявив, що росію не треба визнавати спонсором тероризму
Як у Білому домі пояснили свою відмову
У США вважають, що таке визнання росії може мати негативні наслідки для України та всього світу. Зокрема мовиться про здатність постачати допомогу Україні.
Ми вже запровадили суворі наслідки, які були б накладені через визнання росії державою-спонсором тероризму. Наші санкції, експортний контроль і зусилля щодо подальшої ізоляції росії від світової економіки,
– заявили у Білому домі.
Крім того, таке визнання нібито спонукатиме критично важливі гуманітарні та комерційні суб'єкти відмовитися від сприяння експорту продовольства, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.
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