Чому так відбувається, розповів 24 каналу британський журналіст, політик, експерт у питаннях сучасної росії Едвард Лукас. На його думку, справа також у політичних контактах, які хочуть зберегти Штати.

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Чому США не хочуть виконувати вимогу України

Експерт цілком підтримує тезу, що те, що робить ворог на території України, є тероризмом. Адже присутні класичні ознаки: росія бомбардує населені райони та вбиває випадкових цивільних.

Однак вважає, що адміністрація Байдена не збирається визнавати росію спонсором тероризму, бо хоче зберегти відносини з нею у питаннях:

космосу;

змін клімату;

контролю за ядерною зброєю.

Світові ЗМІ також пояснюють відмову тим, що таке визнання поставить під загрозу "зернову угоду". Едвард Лукас зазначив, що визнання, якого вимагає Україна, мало що змінить у поведінці окупанта.

Невже путін скаже: "Нас визнали терористами. Треба змінити поведінку?" Ні. Як терорист він скаже: "Захід постійно бреше і лицемірить. Чому ж вони не називають терористами саудитів?"

– зазначив експерт.

Як би повпливало визнання росії державою-спонсором тероризму

Варто зазначити, що цей статус отримують країни, які, відповідно до офіційної позиції Держдепартаменту США, надають підтримку актам міжнародного тероризму.

Це призводить до жорстких економічних та політичних санкцій з боку США. Зокрема:

цим країнам забороняється постачати зброю;

забороняється допомагати економічно;

посилюють контроль за експортом товарів подвійного призначення;

накладають жорсткі фінансові та інші обмеження.

Сьогодні у цьому списку 4 держави: Сирія, Куба, Іран та, звісно, КНДР.

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Як у Білому домі пояснили свою відмову

У США вважають, що таке визнання росії може мати негативні наслідки для України та всього світу. Зокрема мовиться про здатність постачати допомогу Україні.

Ми вже запровадили суворі наслідки, які були б накладені через визнання росії державою-спонсором тероризму. Наші санкції, експортний контроль і зусилля щодо подальшої ізоляції росії від світової економіки,

– заявили у Білому домі.

Крім того, таке визнання нібито спонукатиме критично важливі гуманітарні та комерційні суб'єкти відмовитися від сприяння експорту продовольства, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.

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