Американский электорат активно следит за внешней политикой и событиями по Украине , что усиливает давление на Байдена. Об этом 24 канала рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Обратите внимание путина предупреждали, – политолог предположил, при каком условии россию признают страной-террористом

Многоуровневое давление

Эксперт отметил, что США сегодня продолжают тактику "удушения анаконды" по отношению к России.

Анаконда обнимает и сжимает свою жертву … Но давление на Байдена увеличивается. В частности, внутриамериканский политический. Резолюция против России поддержана как республиканской, так и демократической партиями. В США нарастает определенное публичное давление, с требованием к президенту Байдену принимать более жесткие меры против России,

– объяснил обозреватель.

По его словам, это ясно видно на фоне событий последней недели , которые "поддержали волну", что Украина может победить в войне.

"Об этом говорят прямым текстом ключевые американские аналитики. Они говорят о том, что Украина может победить даже еще в этом году, но нужно давать гораздо быстрее и оперативнее оружие , которое поможет достичь этого результата", – считает аналитик.

Читайте также Надо прекратить игру "возвращение к 24 февраля", – Подоляк о признании россии спонсором терроризма

По его мнению, если раньше речь шла о том, что Киеву нужно "продержаться" и американцы не дадут Украине проиграть, то сейчас вера в то, что Украина может победить – выросла.

В США прямо говорят о вероятной победе Украины: смотрите видео

Электоральная осень

Рыбачук убежден, что давление на администрацию Байдена усилилось из-за предстоящих выборов.

Байден и демократы улучшили свою внутреннюю электоральную базу, им нужно прибавлять и внешнюю. Поскольку внешней политикой сейчас интересуются многие американцы. В частности, тема Украины снова вышла на первые полосы. Очень много анализируют причины и объяснения неожиданного и потрясающего для многих американцев успеха Украины,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, до контрнаступления ВСУ американцы в основном говорили о затяжном конфликте.

"То, как быстро посыпался российский "карточный домик" – это удивило многих аналитиков. С другой стороны, заставило сторонников того, что "россия должна быть уничтожена в военном плане, а уже потом с ней можно будет разговаривать" – эти люди активизировались, поэтому мы видим подобные инициативы, и их будет увеличиваться", – резюмировал обозреватель.

Советуем Почему США не признают Россию государством-спонсором терроризма: аргументы британского политика

Признание России спонсором терроризма: что известно

В конце июля Сенат США принял резолюцию , в рамках которой призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма из-за его кровавых действий в Украине, а также Грузии, Сирии и Чечни.

Впрочем, американский лидер Джо Байден не пошел на такой шаг . Свою позицию президент США высказал журналистам в Белом доме. На вопрос СМИ, должна ли россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".

Так, демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм направили в верхнюю палату Конгресса США повторный законопроект. Глава Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил сенаторов за поддержку.

В то же время Госдеп США выразил серьезную обеспокоенность из-за возможного признания России государством-спонсором терроризма. В Вашингтоне предполагают, что это может поставить под угрозу "зерновое соглашение".

Вас также может заинтересовать – россия в любом случае развалится: смотрите видео