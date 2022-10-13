Пропозиція визнати Росію терористичним режимом міститься у документі "Подальша ескалація агресії Росії проти України". Розгляд відбудеться у Страсбурзі, де зараз триває осіння сесія ПАРЄ.
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Європейські політики також планують схвалити резолюцію щодо дій Росії. До законопроєкту внесли низку поправок.
Які правки внесли у документ
Одна з поправок пропонує забезпечити систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права, які Росія спричинила проти України. Саме у цьому контексті в ПАРЄ хочуть оголосити Росію терористичним режимом.
Росія планує зобразити терористкою Україну
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Кремль хоче організувати "напади на Росію", аби звинуватити в них Україну. Мета Москви – створити передумови для протидії визнання її державою-терористкою. Таку роль Кремль нахабно готує для України.
У Росії вже заявили, що ФСБ буцімто затримала громадян України, які "готували теракти у Свердловській, Московській та Брянській областях" на 12 жовтня. Крім того, окупантам потрібні передумови для подальших масових ракетних ударів по Україні.
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