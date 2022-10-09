Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Посадовець назвав висловлювання Путіна цинічними на тлі того, що Росія коїть в Україні.

Зверніть увагу Путін назвав вибух на Кримському мосту терактом і звинуватив Україну

Терористом є лише Росія

Михайло Подоляк наголосив, що звинувачення в тероризмі в бік України є надто цинічними навіть для Росії. Особливо з огляду на те, що окупанти вранці 9 жовтня запустили 12 ракет по житловому кварталу Запоріжжя та вбили 13 мирних мешканців міста. Тому єдиним терористом є Росія.

Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це,

– наголосив Подоляк.

Варто зауважити, що медики борються за життя 50 постраждалих унаслідок російської атаки. Серед них 11 дітей. 39 постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

За останні дні внаслідок обстрілів Запоріжжя загинуло 65 людей. Зокрема, 32 мирні загинули на пункті перетину, ще 20 в багатоповерхівках у центрі міста та 13 на іншому березі Дніпра. Водночас на території Запорізької області, яку контролює Україна, протягом останніх днів обстріли Росії забрали життя 42 людей, а також відомо про 176 поранених.

Що там наговорив Путін про Кримський міст

За майже 40 годин після вибуху на Кримському мосту кремлівський диктатор Владімір Путін вирішив бодай якось відреагувати на це й запросив до себе голову слідчого комітету Алєксандра Бастрикіна, який йому доповідав про так зване розслідування.

Диктатор заявив, що вибух є нібито терактом проти критичної "цивільної" інфраструктури Росії, пропри те, що Крим є територією України, а міст використовують у військових цілях. Крім того, Путін звинуватив українські спецслужби у підриві мосту.

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