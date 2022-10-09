Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Чиновник назвал высказывания Путина циничными на фоне того, что Россия творит в Украине.

Обратите внимание Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил Украину

Террористом является только Россия

Михаил Подоляк подчеркнул, что обвинения в терроризме в сторону Украины являются слишком циничными даже для России. Особенно учитывая то, что оккупанты утром 9 октября запустили 12 ракет по жилому кварталу Запорожья и убили 13 мирных жителей города. Поэтому единственным террористом является Россия.

Путин обвиняет Украину в терроризме? Это имеет слишком циничный вид даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как ru-самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это,

– подчеркнул Подоляк.

Стоит заметить, что медики борются за жизни 50 пострадавших в результате российской атаки. Среди них 11 детей. 39 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

За последние дни в результате обстрелов Запорожья погибло 65 человек. В частности, 32 мирных жителя погибли на пункте пересечения, еще 20 во многоэтажках в центре города и 13 на другом берегу Днепра. В то же время на территории Запорожской области, которую контролирует Украина, в течение последних дней обстрелы России унесли жизни 42 человек, а также известно о 176 раненых.

Что там наговорил Путин про Крымский мост

Почти через 40 часов после взрыва на Крымском мосту кремлевский диктатор Владимир Путин решил хоть как-то отреагировать на это и пригласил к себе главу следственного комитета Александра Бастрыкина, который ему докладывал о так называемом расследовании.

Диктатор заявил, что взрыв якобы является терактом против критической "гражданской" инфраструктуры России, несмотря на то, что Крым является территорией Украины, а мост используют в военных целях. Кроме того, Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста.

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