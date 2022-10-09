Путин обвинил во взрыве украинские спецслужбы. В то же время диктатору уже доложили о якобы задержании причастных к взрыву. Об этом пишут российские СМИ.

Обратите внимание Есть важная составляющая: Подоляк объяснил, почему взрывы на Крымском мосту – "четко российский проект"

Что там снова наговорил Путин

Владимир Путин отреагировал на взрывы очень быстро – через менее чем 40 часов после инцидента. К диктатору с докладом пришел глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин.

Диктатор назвал взрыв якобы терактом и цинично добавил, что он был направлен против критической гражданской инфраструктуры России. Но, во-первых, хотим напомнить, что Крым – это территория Украины, а соответственно и мост – незаконное сооружение на нашей территории. Во-вторых, у моста с начала войны вовсе не гражданское назначение – с его помощью Россия перебрасывает резервы на Юг Украины для ведения боевых действий.