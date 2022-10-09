Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, взрывы на Крымском мосту выгодны для Украины, однако стоит заметить, что организовать эти события нашей стране было бы очень тяжело.

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Мост охраняла ФСБ

Михаил Подоляк заметил, что Крымский мост является ключевым инфраструктурным объектом для России. Кроме того, это пропагандистский актив для врага. И совершенно очевидно, что у моста была охрана в виде ФСБ.

Однако взрывы на мосту, как отметил Подоляк, произошли именно во время кадровых изменений в российской армии и поиске виновных в провале войны. По словам заместителя главы ОП, сейчас четко выражен конфликт между российской минобороны и генштабом с росгвардией, ФСБ и ЧВК, в том числе и Вагнера, которой руководит Евгений Пригожин. В то же время, последний сейчас является фаворитом на должность главы минобороны России или росгвардии.

Поэтому, по мнению Подоляка, взрыв на объекте под охраной ФСБ во время такой гонки за должности и кадровые изменения четко доказывают, что события на Крымском мосту являются российским проектом.

Взрывы на Крымском мосту: главное

Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту – незаконном российском сооружении, соединяющем временно оккупированный Крым и Россию.

Взрыв на Крымском мосту разрушает логистику противника. В ВСУ объяснили, что уничтожение моста через Керченский пролив помешает россиянам не только перебрасывать силы, но и забирать раненых с поля боя.

В разведке Минобороны Британии заявили, что любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, вероятнее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность России поддерживать свои войска на юге Украины.

В России буквально возникла истерика как среди обычных россиян, так и среди пропагандистов. На фоне этих событий диктатор Владимир Путин срочно созвал заседание российского Совбеза на 10 октября.

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