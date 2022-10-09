Про це в етері національного телемарафону заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, вибухи на Кримському мосту є вигідними для України, однак варто зауважити, що організувати ці події нашій країні було б дуже важко.

Зверніть увагу Білий дім відреагував на вибух на Кримському мосту

Міст охороняла ФСБ

Михайло Подоляк зауважив, що Кримський міст є ключовим інфраструктурним об'єктом для Росії. Крім того, це ще й пропагандистський актив для ворога. І цілком очевидно, що в мосту була охорона у вигляді ФСБ.

Однак ті вибухи на мосту, як зазначив Подоляк, відбулися саме в час кадрових змін в російській армії та пошуку винних у провалі війни. За словами заступника голови ОП, зараз чітко виражений конфлікт між російськими міноборони та генштабом з росгвардією, ФСБ та ПВК, у тому числі й Вагнера, якою керує Євгеній Пригожин. Водночас останній зараз є фаворитом на посаду голови міноборони Росії або росгвардії.

Тому, на думку Подоляка, вибух на об'єкті під охороною ФСБ під час таких перегонів за посади і кадрових змін, чітко доводять те, що події на Кримському мосту є російським проєктом.

Вибухи на Кримському мосту: головне

Уранці 8 жовтня пролунали вибухи на Кримському мосту – незаконній російській споруді, яка сполучає тимчасово окупований Крим та Росію.

Вибух на Кримському мосту руйнує логістику ворога. У ЗСУ пояснили, що знищення мосту через Керченську протоку завадить росіянами не тільки перекидати сили, але й забирати поранених з поля бою.

У розвідці Міноборони Британії заявили, що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.

У Росії буквально виникла істерика – як серед звичайних росіян, так і серед пропагандистів. На тлі цих подій диктатор Владімір Путін терміново скликав засідання російського радбезу на 10 жовтня.

Цікаво – як виглядає тепер Кримський міст з космосу: дивіться відео