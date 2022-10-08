Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, як у Криму реагують на підрив мосту.
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Руйнуються суттєві логістичні ланцюги
Гуменюк зазначила, що знищення Кримського мосту руйнує суттєві логістичні ланцюги росіян. Вони вимушені залишатись на території, яка теж є тимчасово окупованою – Кримський півострів. Попри те, що він окупований уже кілька років, до росіян поступово приходить розуміння, що він тимчасово окупований.
Це розуміє і місцеве населення, що Крим – це Україна, і вона стає ще ближчою до нього в ті моменти, коли нікуди з нього подітись не можна. Руйнуються логістичні шляхи. Це неможливість евакуюватися, зокрема,
– зауважила речниця оперативного командування "Південь".
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Альтернативи в них поки є
Вона додала, що в них поки є альтернативні способи. Зокрема, це напрямок на Мелітополь.
"Однак росіяни також розуміють, що чим менше в них залишається таких шляхів, тим більшим буде посилення нашого вогневого контролю і неможливості їх використання", – наголосила Гуменюк.
Вибухи на Кримському мосту: останні новини
- Ранок суботи у росіян почався не з кави. Так, на "бавовну" на Кримському мосту уже мемами відреагували українці, а росіяни – істерикою.
- Зранку 8 жовтня пролунали вибухи на Кримському мосту. Уже стало відомо, що за "бавовною" стоять українські спецслужби, зокрема й Служба безпеки України.
- Щось трапилось із Кримським мостом, вранці 8 жовтня там пролунали вибухи. Тепер постачання ворожої техніки, яке йде через Крим – суттєво зміниться та відобразиться на можливості росіян обороняти Херсонську область.