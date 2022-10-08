Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, як у Криму реагують на підрив мосту.

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Руйнуються суттєві логістичні ланцюги

Гуменюк зазначила, що знищення Кримського мосту руйнує суттєві логістичні ланцюги росіян. Вони вимушені залишатись на території, яка теж є тимчасово окупованою – Кримський півострів. Попри те, що він окупований уже кілька років, до росіян поступово приходить розуміння, що він тимчасово окупований.

Це розуміє і місцеве населення, що Крим – це Україна, і вона стає ще ближчою до нього в ті моменти, коли нікуди з нього подітись не можна. Руйнуються логістичні шляхи. Це неможливість евакуюватися, зокрема,

– зауважила речниця оперативного командування "Південь".

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Альтернативи в них поки є

Вона додала, що в них поки є альтернативні способи. Зокрема, це напрямок на Мелітополь.

"Однак росіяни також розуміють, що чим менше в них залишається таких шляхів, тим більшим буде посилення нашого вогневого контролю і неможливості їх використання", – наголосила Гуменюк.

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