Так, дані трафіку показують, що десятки суден просто застрягли по обидва боки Кримського мосту. Офіційної інформації про те, що рух зупинено, немає. Повідомляє 24 канал.

До теми Історична мить: усе що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Біля Кримського мосту черги з кораблів

Так, Росія повідомляла, що рух повз Керченську протоку, тобто під Кримським мостом, не зупинятимуть. Тобто дозволятимуть суднам проходити під об'єктом, частина якого зазнала значний руйнувань та пішла під воду.

Натомість трафік показує, що по обидва боки мосту утворилась величезна черга із кораблів.



Черга під Кримським мостом / Скриншот з marinetraffic.com

Росіяни перекрили рух Кримським мостом

Внаслідок руйнувань Кримського мосту, автомобільний та залізничний рух там повністю закрили. У Кремлі навіть не беруться говорити, коли зуміють поремонтувати міст та запустити трафік.

Відповідно, продаж квитків на потяги, які прямують до Криму та з нього, припинено. Росіянам повернуть кошти за залізничні квитки до півострова. Автобусні рейси теж скасовані.

У Росморрічфлоті заявили, що судноплавство в Керченській протоці через "бавовну" на мосту не зупинялося. Проте, як бачимо, воно стало дещо проблематичним.

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