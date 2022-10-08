Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він також зазначив, що не відомо, чи це централізована вказівка, але у багатьох магазинах борошно та крупи дають не більш, як по 3 кілограми у одні руки.

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Але найбільш помітна паніка із пальним, зазначає Чубаров – на півострові довгі черги на заправки.

"Одна із родин політв'язня повідомила мені, що вони планували сьогодні навідати у в’язниці свого родича, який засуджений на 15 років, але міст підірваний", – каже голова Меджилісу.

І вони сказали: слава Богу, отже він сам скоро до нас приїде. Це і є настрій людей,

– резюмує Рефат Чубаров.

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Кримський міст зазнав ударів

Внаслідок руйнувань Кримського мосту, автомобільний та залізничний рух там повністю закрили. У Кремлі навіть не беруться говорити, коли зуміють поремонтувати міст та запустити трафік.

Відповідно, продаж квитків на потяги, які прямують до Криму та з нього, припинено. Росіянам повернуть кошти за залізничні квитки до півострова. Автобусні рейси теж скасовані.

У Росморрічфлоті заявили, що судноплавство в Керченській протоці через "бавовну" на мосту не зупинялося. Проте, як бачимо, воно стало дещо проблематичним.