Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналах. Місцеві пишуть, що деякі банкомати вже не працюють.

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У Сімферополі зникла готівка в банкоматах

Сімферополь, що трапилося? Хотіла зняти гроші в банкоматі або чергу що стояти пів дня або грошей нема в банкоматі. Ви що звірі, тільки десь бахнуло і одразу тікати?

– мовиться в повідомленні.



У Сімферополі люди не можуть зняти готівку / Фото "Чп/Сімферополь"

Інша місцева жителька побідкалась, що у Сімферополі немає де зняти готівку. Адже її просто немає. За її словами, жінка встигла зняти гроші на проспекті Кірова, проте всього 2 тисячі російських рублів.

Скрізь пише, що або немає готівки, або не працює банкомат,

– мовиться в повідомленні.

За даними місцевих телеграм-каналів, в Криму обмежують продаж товарів "з метою уникнення штучного ажіотажу".

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

Варто пригадати, що вибухи на Кримському мосту пролунали вранці 8 жовтня. Внаслідок "бавовни" зруйноване як автомобільне, так і залізничне полотно. Саме тому окупанти вирішили:

призупинити як залізничний, так і автомобільний рух через Кримський міст. На водіїв, які під'їхали до переправи, очікують точки з їжею та вбиральнями;

запустити паромну переправу, яка має запрацювати до кінця дня 8 жовтня. Це свідчить про те, що росіяни чекали, що Кримський міст колись такі піде на дно.

Окрім того, джерела у спецслужбі підтвердили 24 каналу, що за вибухами стоїть Служба безпеки України, а також інші спецслужби нашої держави.

Відповідну інформацію виданню підтвердив також співробітник правоохоронних органів. Речник СБУ Артем Дехтяренко ексклюзивно 24 каналу прокоментував вибухи на Кримському мосту. Він зазначив, що розповідати якісь деталі щодо цього відомство наразі не може.

Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги,

– підкреслив він.

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