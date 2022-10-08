Вибухи на Кримському мосту пролунали близько 06:00 8 жовтня. Невдовзі стало відомо, що "бавовну" до незаконної споруди на півострові підвезли з допомогою СБУ. Цю інформацію 24 каналу також підтвердили джерела у спецслужбі.

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"Бавовну" на Кримський міст підвезли таки наші

Як зазначають джерела, "український слід" росіяни шукали не дарма. Дійсно, до вибухів на Кримському мосту причетна СБУ, а також інші спецслужби нашої держави. Відповідну інформацію виданню підтвердив також співробітник правоохоронних органів.

Що стосується самих росіян, то глава так званого "парламенту" Криму Костантинов раніше висловив припущення. За його словами, дорожнє полотно на мосту пошкодили саме "українські вандали".

Здогадками поділилися також в антитерористичному комітеті. Там зазначили, що причиною вибуху міг бути підрив вантажівки. Вона злетіла у повітря під час руху мостом, що і спричинило його значні руйнування. Зауважимо, що вже відкрите кримінальне провадження за цим фактом.