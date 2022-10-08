І поки українці не можуть повірити своїм очам, російські пропагандисти бідкаються. Їм складно придумати байку, яка б бодай трохи була схожа на правду. Адже як ще можна пояснити ранковий вибух на Кримському мосту?

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У всьому винні "українські вандали"

Принаймні таку думку висловив псевдоглава "парламенту" Криму Владімір Костантинов. Він наголосив, що це саме "українські вандали" пошкодили полотно на Кримському мосту. Дивно, що він не сказав нічого про жест доброї волі.

Владімір Соловйов, від якого ми звикли чути опальні заяви, вирішив послатися на чиновників. У своєму телеграмі він подав офіційну інформацію від радника Аксьонова, що не схоже на російського пропагандиста.

Згідно з наявними відомостями, які озвучили окупанти, ситуація така:

спалахнула цистерна з паливом не одній з ділянок Кримського мосту;

ті самі суднохідні арки не зазнали пошкоджень;

пересуватися автошляхом, а також залізничним полотном наразі заборонено;

через пролив уже готують запустити паромну переправу;

пункти обігріву та харчування розгортають на під'їздах до мосту, щоб водії мали де пересидіти;

уже офіційно відомо про відсутність потерпілих.

Усі ті ж тези з кремлівської методички повторила також Скабєєва. Вона також додала, що сам півострів Крим забезпечений запасом палива та продовольства. Крім того, уже відпрацьовані логістичні системи, якщо станеться НП.

Вибух на мосту стався з самого ранку

Як повідомили місцеві мешканці, вибух на Кримському мосту пролунав близько 06:00. Тоді повідомлялося про приліт. Хоча, як бачите, місцева влада обмежилася від конкретики. Натомість знайшла слід або в "українських вандалах", або у самій пожежі цистерни.

Хоча, якби вибух цистерни був дійсно таким сильним, то частина вагонів упала б у море. Натомість якось так сталося, що всі вони стоять собі нерухомо та рівно, а автодорога, розташована нижче, зазнала значних руйнувань. Тож усі версії росіян продовжують розвалюватися одна за одною.

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