Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, как в Крыму реагируют на подрыв моста.
После взрывов на Крымском мосту в Керченском проливе образовалась пробка из кораблей
Разрушаются существенные логистические цепи
Гуменюк отметила, что уничтожение Крымского моста разрушает значительные логистические цепи россиян. Они вынуждены оставаться на территории, которая тоже временно оккупирована – Крымский полуостров. Несмотря на то, что он оккупирован уже несколько лет, к россиянам постепенно приходит понимание, что он временно оккупирован.
Это понимает и местное население, что Крым – это Украина, и она становится еще ближе к нему в те моменты, когда никуда из него деваться нельзя. Разрушаются логистические пути. Это невозможность эвакуироваться, в частности,
– отметила спикер оперативного командования "Юг".
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Альтернативы у них пока есть
Она добавила, что у них пока есть альтернативные способы. В частности, это направление на Мелитополь.
"Однако россияне также понимают, что чем меньше у них остается таких путей, тем больше будет усиление нашего огневого контроля и невозможность их использования", — подчеркнула Гуменюк.
Взрывы на Крымском мосту: последние новости
- Утро субботы у россиян началось не с кофе. Так, на "хлопок" на Крымском мосту уже мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.
- Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту. Уже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы, в том числе и Служба безопасности Украины.
- Что-то случилось с Крымским мостом, утром 8 октября там раздались взрывы. Теперь поставка вражеской техники, которая идет через Крым, существенно изменится и отразится на возможности россиян оборонять Херсонскую область.