Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он также отметил, что Путин хотел отпраздновать день рождения, а ему его дружески портил весь мир.

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Но нужно понимать, говорит Солонтай, что у россиян было два источника поставок и один путь до сих пор рабочий – через Россию, Новоазовск и Мариуполь.

Однако факт остается фактом – освобождать наши территории сейчас станет гораздо легче. Чем сложнее логистика для россиян, тем легче нашим ВСУ в плане сохранения жизней наших военных,

– добавляет эксперт.

По словам специалиста, каждый освобожденный город и село – это очень высокая цена. И поэтому нам следует делать все, чтобы уменьшать эту цену.

"Да, путь разрушения логистики длиннее, чем просто лобовая атака, но тем мы и отличаемся от нашего врага, мы ценим людей", – напоминает аналитик.

По мнению Александра Солонтая, в случае Крымского моста все гораздо легче – это символ оккупации нашего полуострова и никто его восстанавливать не будет.

Кратко о взрыве на Керченском (Крымском) мосту

Утром 8 октября возле Керчи на Крымском мосту произошел взрыв. В результате пострадали как железнодорожная, так и автомобильная переправа. Так называемый "глава" Крыма Аксенов заявил, что это сделали "украинские вандалы". Официальная же Москва от обвинений в сторону Киева удерживается. В то же время украинцы лишь иронически комментируют инцидент.