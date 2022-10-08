Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він також зазначив, що Путін хотів відсвяткувати день народження, а йому його дружньо псував весь світ.

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Але потрібно розуміти, каже Солонтай, що у росіян було два джерела поставок і один шлях досі робочий – через Росію, Новоазовськ та Маріуполь.

Проте факт залишається фактом – звільняти наші території зараз стане набагато легше. Чим складніша логістика для росіян, то легше нашим ЗСУ в плані збереження життів наших військових,

– додає експерт.

За словами фахівця, кожне звільнене місто і село – це надзвичайно висока ціна. І тому нам варто робити все, аби зменшувати цю ціну.

"Так, шлях руйнування логістики довший, аніж просто лобова атака, але тим ми і відрізняємось від нашого ворога, ми цінуємо людей", – нагадує аналітик.

На думку Олександра Солонтая, у випадку Кримського мосту, все набагато легше – це символ окупації нашого півострову і ніхто його відновлювати не буде.

Коротко про вибух на Керченському (Кримському) мосту

Уранці 8 жовтня біля Керчі на Кримському мосту стався вибух. У результаті постраждали як залізнична, так і автомобільні переправи. Так званий "глава" Криму Аксьонов заявив, що це зробили "українські вандали". Офіційна ж Москва від звинувачень у бік Києва утримується. Натомість українці лише іронічно коментують інцидент.