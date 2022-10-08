Так, росіяни не розуміють, чому "найзахищеніший об'єкт Росії міг бути підірваним та бідкаються щодо постачання озброєння з Росії. Реакцію мережі зібрав 24 канал.

До теми Невже хаймарси: українці розривають мережу мемами щодо "бавовни" на Кримському мосту

Росіяни скиглять

У результаті вибуху, як зазначають у мережі, сухопутного коридору у Крим більше не існує.

Як повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, внаслідок вибуху міст частково обвалився.

Однак російські ЗМІ пропонують не лише версію удару України. Так, припускають, що міг вибухнути вантажний автомобіль, що спричинило займання семи паливних цистерн потяга. Як зазначили у росЗМІ, через це вже відкрите кримінальне провадження, однак росіяни реагують на повідомлення іронічно та запитують, чи буде висунуте звинувачення за вандалізм.

На таке припущення відреагували жартом й в українській мережі.

Припускають росіяни, що це й особисте привітання-феєрверк Владіміру Путіну з днем народження. Він святкував його напередодні.

Також на вибух відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв. Він натякнув на удар у відповідь.

Та й самі росіяни підбурюють до такого удару. Не проти вони й використання ядерної зброї.



Реакція на вибух на Кримському мосту / Скриншот

Вирішив поділитися своєю думкою Ігор Стрєлков, він же Гіркін.



Реакція на вибух на Кримському мосту Гіркіна / Скриншот

В мережі росіяни скиглять багато. Зокрема, вони почали й здогадуватися про причини заборони в Україні на зйомку місць прильотів, а також закликають вдарити не лише по Києву, а й по Європі та США. А ще дивуються, чому Антоновський міст, який часто бомблять, стоїть, а у Кримського моста одразу "від'ємне будування".

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вибух на мосту пролунав приблизно о 6 ранку 8 жовтня. Місцеві мешканці стверджують, що буцімто був приліт.

На кадрах з мережі видно, що "бавовна" завітала на сам міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією.

Згодом стало відомо, що вибух трапився на залізничній гілці моста. Припускають, що спалахнула цистерна з пальним у хвості вантажного потяга.

Зараз на Кримський міст не впускають автомобілі.

Варте уваги – Жданов назвав спосіб, яким можна зруйнувати Кримський міст: дивіться відео