Про те, що потрібно вдарити по Кримському мосту, говорили вже давно, однак така новина стала приємним привітанням з добрим ранком ледь не для всіх українців. 24 канал зібрав для вас реакцію мережі на таку приємну подію.

До теми Керч, доброго ранку: сильний вибух і пожежа сталися на Кримському мосту

Реакція мережі на "від'ємне будівництво"

Хто змусив палати Кримський міст – наразі невідомо, однак сама подія викликала хвилю мемів з самого ранку. Так, вогник на мосту серед моря одразу пригадав полтавського палія.

Також в мережі гадають, як таке могло трапитися. Уже є певні припущення.

Прокоментував мемами подію й Антон Геращенко.



Реакція мережі на "бавовну" на Кримському мосту / ​Меми з телеграму Антона Геращенка



Реакція мережі на "бавовну" на Кримському мосту / ​Меми з телеграму Антона Геращенка

Відреагував на "від'ємне будівництво" й Сергій Притула:

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Українці жартують над ранішньою подією:



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Що відомо про Кримський міст

Керченський міст – це єдиний сухопутний коридор між окупованим Кримом та Росією.

Він складається з двох гілок: транспортної та залізничної.

Через цей міст Росія перекидає велику кількість військової техніки на окуповані території України.

З початку вибухів на території півострова росіяни дуже перелякалися за міст у Керчі. Через це вони навіть поставили перед ним КПП, а в Генштабі повідомляли, що ворог наростив системи ППО.

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