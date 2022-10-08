Про те, що потрібно вдарити по Кримському мосту, говорили вже давно, однак така новина стала приємним привітанням з добрим ранком ледь не для всіх українців. 24 канал зібрав для вас реакцію мережі на таку приємну подію.
До теми Керч, доброго ранку: сильний вибух і пожежа сталися на Кримському мосту
Реакція мережі на "від'ємне будівництво"
Хто змусив палати Кримський міст – наразі невідомо, однак сама подія викликала хвилю мемів з самого ранку. Так, вогник на мосту серед моря одразу пригадав полтавського палія.
Також в мережі гадають, як таке могло трапитися. Уже є певні припущення.
Прокоментував мемами подію й Антон Геращенко.
Реакція мережі на "бавовну" на Кримському мосту / Меми з телеграму Антона Геращенка
Реакція мережі на "бавовну" на Кримському мосту / Меми з телеграму Антона Геращенка
Відреагував на "від'ємне будівництво" й Сергій Притула:
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Українці жартують над ранішньою подією:
Плейлист, під який варто провести суботу
Що відомо про Кримський міст
- Керченський міст – це єдиний сухопутний коридор між окупованим Кримом та Росією.
- Він складається з двох гілок: транспортної та залізничної.
- Через цей міст Росія перекидає велику кількість військової техніки на окуповані території України.
- З початку вибухів на території півострова росіяни дуже перелякалися за міст у Керчі. Через це вони навіть поставили перед ним КПП, а в Генштабі повідомляли, що ворог наростив системи ППО.
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