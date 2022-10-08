Для росіян ранок 8 жовтня став вкрай неспокійним. Скільки б окупанти не хвалилися своїм ППО, Кримський міст від вибуху це не врятувало. І хоч достеменно невідомо, що стало причиною руйнування переправи, не відео можна побачити, що їхні масштаби вражають.

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Міст повільно іде під воду

На відео, яке виклали у мережі, можна побачити наслідки вибуху на Кримському мосту. Ролик демонструє нам вагони на залізничному полотні. Видно, що вогонь уже не горить так активно. А от кадри з дорожнього полотна привертають ще більше уваги. Дві ділянки переправи зруйновані вщент, і їх тепер омиває море. Тож автомобілями пересуватися мостом просто неможливо.

Який має вигляд Кримський міст після вибухів: відео

У Криму вже знайшли "український слід"

Псевдоглава "парламенту" Криму Владімір Костантинов зауважив, що полотно на мосту пошкодили "українські вандали". Таким чином він спробував пояснити, що ж стало причиною вибуху на Кримському мосту, який вважався недоторканим упродовж понад 7 місяців повномасштабного вторгнення.

Цікаво, що затятий російський пропагандист Владімір Соловйов не бризкав кислотою навсібіч. Він вирішив просто процитувати радника Аксьонова. Мовляв, просто передає інформацію, яка стосується вибуху на мосту.

За запевненням місцевої влади, нічого критичного не сталося. Усього лиш загорілася цистерна з паливом:

сталося це на одній з ділянок Кримського мосту;

суднохідні арки, переконують окупанти, не зазнали пошкоджень;

натомість автошляхом і залізничним полотном пересування припинили;

водночас планують запустити паромну переправу через протоку;

а ще облаштовують пункти харчування й обігріву для водіїв;

і, традиційно, "патєрь нєт".

Цікаво, що Скабєєва теж вирішила нічого від себе не писати. Вона лиш процитувала місцеву владу. Мовляв, продовольства та палива у Криму є достатньо. Якщо ж виникне НП, то на півострові вже відпрацювали логістичні системи.

Варте уваги – як палає Кримський міст зранку 8 жовтня: дивіться відео