Для россиян утро 8 октября стало крайне неспокойным. Сколько бы оккупанты не хвалились своим ПВО, Крымский мост от взрыва это не спасло. И хотя неизвестно, что стало причиной разрушения переправы, не видео можно увидеть, что его масштабы поражают.

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Мост медленно идет под воду

На видео, выложенном в сети, можно увидеть последствия взрыва на Крымском мосту. Ролик показывает нам вагоны на железнодорожном полотне. Видно, что огонь уже не горит столь активно. А вот кадры с дорожным полотном привлекают еще большее внимание. Два участка переправы разрушены до основания, и их теперь омывает море. Так что автомобилями передвигаться по мосту просто невозможно.

Как выглядит Крымский мост после взрывов: видео

В Крыму уже нашли "украинский след"

Псевдоглава "парламента" Крыма Владимир Костантинов отметил, что полотно на мосту повредили "украинские вандалы". Таким образом, он попытался объяснить, что же стало причиной взрыва на Крымском мосту, который считался нетронутым на протяжении более 7 месяцев полномасштабного вторжения.

Интересно, что ярый российский пропагандист Владимир Соловьев не брызгал кислотой по сторонам. Он решил просто процитировать советника Аксенова. Мол, просто передает информацию о взрыве на мосту.

По заверению местных властей, ничего критического не произошло. Всего-навсего загорелась цистерна с топливом:

произошло это на одном из участков Крымского моста;

судоходные арки, убеждают оккупанты, не получили повреждений;

по дороге и железнодорожному полотну передвижение прекратили;

одновременно планируют запустить паромную переправу через пролив;

а еще обустраивают пункты питания и обогрева для водителей;

и, традиционно, "потерь нет".

Любопытно, что Скабеева тоже решила ничего от себя не писать. Она лишь процитировала местные власти. Мол, продовольствия и топлива в Крыму достаточно. Если возникнет ЧП, то на полуострове уже отработали логистические системы.