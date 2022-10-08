Росіяни намагаються встановити причину вибуху на Кримському мосту. У мережі вже з'явилися низка відео з цим моментом із найрізноманітніших ракурсів. Про це пише 24 канал.

До теми Масштаби вражають: росЗМІ опублікували кадри наслідків вибуху на Кримському мосту

Окупанти розпочали розслідування

Одразу після "бавовни", ще не розпочавши розслідування, росіяни одразу заявили, що вибух на Кримському мості виник внаслідок пожежі цистерни з паливом.

Натомість глава так званого "парламенту" Криму Костянтинов вже встиг заявити, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Згодом національний антитерористичний комітет заявив, що вибух, скоріше за все, трапився наслідок підриву вантажного автомобіля. Ба більше, за цим фактом вже порушено кримінальну справу.

Натомість Дмитро Пєсков повідомив, що Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з цією "надзвичайною ситуацією".

Момент вибуху на Кримському мосту: дивіться відео

Термінів відновлення мосту поки що немає

Нагадаємо, близько 6 ранку на Кримському мосту пролунав вибух. Загалом внаслідок цього "несподіваного інциденту" обвалилась автомобільна частина мосту, а залізнична дорога пошкоджена. На під'їздах до мосту для водіїв розгортають пункти харчування та обігріву, працюють усі оперативні служби.

Цікавий факт: Всеросійська спілка страховиків оцінює збитки від вибуху на Кримському мості у 200 – 500 мільйонів рублів.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що прогнозів по термінах відновлення Кримського мосту наразі немає. Натомість російські Яндекс-карти показують, що міст буде закрито щонайменше до 31 жовтня. Проте точну дату відновлення мосту назвуть після ого повного обстеження.

Спершу росіяни заявили про плани запустити поромну переправу через Керченську протоку. Проте згодом виявилось, що запуск поромів фактично неможливий через відсутність самих поромів у Криму. Пороми, які здійснювали перевезення пасажирів до будівництва Кримського мосту, здебільшого залишили акваторію.

При цьому російські загарбники вже заявили, що сухопутний транспортний коридор з Криму налагоджений через "нові території" – тобто тимчасово окуповані Росією регіони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Вас може зацікавити – розвідка назвала дату звільнення Криму: дивіться відео