О том, что нужно ударить по Крымскому мосту, говорили уже давно, однако такая новость стала приятным поздравлением с добрым утром чуть ли не для всех украинцев. 24 канал собрал для вас реакцию сети на такое событие.
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Реакция сети на "отрицательное строительство"
Кто заставил пылать Крымский мост – пока неизвестно, однако само событие вызвало волну мемов с самого утра. Так огонек на мосту среди моря сразу напомнил полтавского поджигателя.
Также в сети думают, как такое могло случиться. Уже есть предположения.
Прокомментировал мемами событие и Антон Геращенко .
Реакция сети на "хлопок" на Крымском мосту / Мемы с телеграмму Антона Геращенко
Реакция сети на "хлопок" на Крымском мосту / Мемы с телеграмму Антона Геращенко
Отреагировал на "отрицательное строительство" и Сергей Притула:
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Украинцы шутят над утренним событием:
Плейлист, под который стоит провести субботу
Что известно про Крымский мост
- Керченский мост – единственный сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Россией.
- Он состоит из двух ветвей: транспортной и железнодорожной.
- Через этот мост Россия перекидывает большое количество военной техники на оккупированные территории Украины.
- С начала взрывов на территории полуострова россияне очень испугались за мост в Керчи. Поэтому они даже поставили перед ним КПП, а в Генштабе сообщали, что враг нарастил системы ПВО.
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