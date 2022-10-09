Контрнаступ ЗСУ набирає шалених обертів. А руйнування Кримського мосту лиш грають нам на руку. І в цьому також переконані у британській розвідці.

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На Півдні в окупантів будуть проблеми

Для нас не настільки важливе руйнування автошляху, як залізничного полотна. І хоч достеменно невідомо, в якому воно стані, пропускна здатність все одно буде нижчою. А це означає, що ворог зазнає чергових труднощів з підтримкою своїх військ на Півдні України.

У розвідці нагадали, що залізничне полотно для вантажних перевезень відкрили у червні 2020 року. І саме ця лінія відіграла ключову роль у перекиданні важкої військової техніки на Південний фронт під час повномасштабного вторгнення.

Кримський міст був цінним для Путіна

Тож у відомстві не виключають, що вибухи на Кримському мосту неабияк задінуть Путіна. Особливо у світлі того, що такий "подарунок" він отримав через кілька годин після відзначання свого жалюгідного 70-річчя.

Додамо, що сам міст символічний для диктатора з Кремля, бо:

він сам спонсорував його побудову та був присутній на відкритті;

підрядником будівництва переправи був його друг з дитинства Аркадій Ротенберг.

Вишенькою на торті немічності Росії стали запевнення колишнього охоронця Путіна. Віктор Золатов, який тепер командує Нацгвардією країни-агресорки, публічно заявляв, що мосту нічого не загрожує. Мовляв, його надійно захищають і з землі, і з води, і навіть з космосу.

Але реальність показала, що банальне недбальство росіян, якщо вірити про вибух вантажівки, таки взяло гору. Транспортний засіб не перевірили, тож він спокійно проїхав мостом, виконавши свій вибуховий вояж.

Нагадаємо, що зранку 8 жовтня пролунали вибухи у районі Кримського моста.

Спочатку повідомляли про те, що горять цистерни з паливом на залізничній лінії.

Невдовзі надійшла інформація про знижену проїжджу частину, елементи якої пішли на дно.

А ще пізніше стало відомо, що вибухи на Кримському мосту спричинили не прильоти, а вибух вантажівки, щедро начиненої вибухівкою.

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