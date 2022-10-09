Контрнаступ ЗСУ набирає шалених обертів. А руйнування Кримського мосту лиш грають нам на руку. І в цьому також переконані у британській розвідці.

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На Півдні в окупантів будуть проблеми

Для нас не настільки важливе руйнування автошляху, як залізничного полотна. І хоч достеменно невідомо, в якому воно стані, пропускна здатність все одно буде нижчою. А це означає, що ворог зазнає чергових труднощів з підтримкою своїх військ на Півдні України.

У розвідці нагадали, що залізничне полотно для вантажних перевезень відкрили у червні 2020 року. І саме ця лінія відіграла ключову роль у перекиданні важкої військової техніки на Південний фронт під час повномасштабного вторгнення.

Кримський міст був цінним для Путіна

Тож у відомстві не виключають, що вибухи на Кримському мосту неабияк задінуть Путіна. Особливо у світлі того, що такий "подарунок" він отримав через кілька годин після відзначання свого жалюгідного 70-річчя.

Додамо, що сам міст символічний для диктатора з Кремля, бо:

  • він сам спонсорував його побудову та був присутній на відкритті;
  • підрядником будівництва переправи був його друг з дитинства Аркадій Ротенберг.

Вишенькою на торті немічності Росії стали запевнення колишнього охоронця Путіна. Віктор Золатов, який тепер командує Нацгвардією країни-агресорки, публічно заявляв, що мосту нічого не загрожує. Мовляв, його надійно захищають і з землі, і з води, і навіть з космосу.

Але реальність показала, що банальне недбальство росіян, якщо вірити про вибух вантажівки, таки взяло гору. Транспортний засіб не перевірили, тож він спокійно проїхав мостом, виконавши свій вибуховий вояж.

  • Нагадаємо, що зранку 8 жовтня пролунали вибухи у районі Кримського моста.
  • Спочатку повідомляли про те, що горять цистерни з паливом на залізничній лінії.
  • Невдовзі надійшла інформація про знижену проїжджу частину, елементи якої пішли на дно.
  • А ще пізніше стало відомо, що вибухи на Кримському мосту спричинили не прильоти, а вибух вантажівки, щедро начиненої вибухівкою.

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