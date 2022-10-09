Контрнаступ ЗСУ набирає шалених обертів. А руйнування Кримського мосту лиш грають нам на руку. І в цьому також переконані у британській розвідці.
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На Півдні в окупантів будуть проблеми
Для нас не настільки важливе руйнування автошляху, як залізничного полотна. І хоч достеменно невідомо, в якому воно стані, пропускна здатність все одно буде нижчою. А це означає, що ворог зазнає чергових труднощів з підтримкою своїх військ на Півдні України.
У розвідці нагадали, що залізничне полотно для вантажних перевезень відкрили у червні 2020 року. І саме ця лінія відіграла ключову роль у перекиданні важкої військової техніки на Південний фронт під час повномасштабного вторгнення.
Кримський міст був цінним для Путіна
Тож у відомстві не виключають, що вибухи на Кримському мосту неабияк задінуть Путіна. Особливо у світлі того, що такий "подарунок" він отримав через кілька годин після відзначання свого жалюгідного 70-річчя.
Додамо, що сам міст символічний для диктатора з Кремля, бо:
- він сам спонсорував його побудову та був присутній на відкритті;
- підрядником будівництва переправи був його друг з дитинства Аркадій Ротенберг.
Вишенькою на торті немічності Росії стали запевнення колишнього охоронця Путіна. Віктор Золатов, який тепер командує Нацгвардією країни-агресорки, публічно заявляв, що мосту нічого не загрожує. Мовляв, його надійно захищають і з землі, і з води, і навіть з космосу.
Але реальність показала, що банальне недбальство росіян, якщо вірити про вибух вантажівки, таки взяло гору. Транспортний засіб не перевірили, тож він спокійно проїхав мостом, виконавши свій вибуховий вояж.
- Нагадаємо, що зранку 8 жовтня пролунали вибухи у районі Кримського моста.
- Спочатку повідомляли про те, що горять цистерни з паливом на залізничній лінії.
- Невдовзі надійшла інформація про знижену проїжджу частину, елементи якої пішли на дно.
- А ще пізніше стало відомо, що вибухи на Кримському мосту спричинили не прильоти, а вибух вантажівки, щедро начиненої вибухівкою.
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