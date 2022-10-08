Своїми міркуваннями щодо того, як вибухи на Кримському мосту вплинуть на хід війни та що робитиме далі Путін, поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також припустив, чи варто нам очікувати ядерного удару з боку Кремля.

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Після вибуху на Кримському мосту відбулося найголовніше – і це навіть не паніка росіян, які тепер не можуть втекти з півострова. А той факт, що щонайменше на місяць російська армія залишилася без можливості перекидання підкріплення на Південний напрямок. Зокрема, Кремль не зможе так швидко і легко гнати ешелонами мобілізоване гарматне м'ясо для підкріплення своїх сил на Херсонському та Запорізькому напрямках. Це своєю чергою дозволяє ЗСУ продовжувати наступ, зустрічаючи значно менший спротив. Ба більше, вибух на Керченському мосту варто ще й розглядати, як ймовірну підготовку до швидкого наступу ЗСУ на Півдні.

Тож, докладніше про всі версії вибуху на Керченському мості та про те, як це ускладнить росіянам вести війну на Півдні, – далі з вами і поговоримо.

Вибуховий ранок у Криму став святом для Українців

Сьогоднішній ранок українці почали із гарним настроєм – Кримський міст раптом почав палати. Близько 6 ранку в мережі почали з'являтися кадри палаючого мосту, втім до кінця ще не було зрозуміло, які саме наслідки пожежі. Взагалі, першими про пожежу повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" півострова. Там заявили, що на одній із ділянок мосту раптом спалахнула "цистерна з паливом". Втім, кадри в мережі вже показували, що якось забагато полум'я для однієї цистерни.

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Пізніше в російському антитерористичному комітеті заявили, що на Кримському мосту "стався підрив вантажного автомобіля". І нібито саме через це спалахнула не одна цистерна, а сім паливних цистерн залізничного складу. Відповідно масштаби вибуху виявилися значно більшими, ніж запевняли спочатку. Ще пізніше росіяни визнали, що на Кримському мості два автомобільні прольоти "частково обвалені". Хоча на численних фото та відео видно, що частина дорожнього полотна повністю обвалилася у воду.

І от з цього моменту почалися перші цікаві подробиці. По-перше, рух Кримським мостом повністю закритий. Пізніше так звана "влада" Криму заявила, що на відновлення піде майже місяць. Єдина втіха, яку шукають росіяни, – це те, що одна з ниток автомобільної частини мосту все ж вціліла. Хоча, говорити про її безпечність не доводиться. Окрім того, за даними росіян, пошкоджено майже півтора кілометра залізничного полотна.

Окупанти почали готувати запуск поромної переправи через Керченську протоку. Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Федеральне агентство морського та річкового транспорту пишуть, що "судноплавство в Керченській протоці не зупинялося". Хоча за кілька хвилин окупаційна "влада" Криму заявила, що паром сьогодні запустити не зможуть через складні погодні умови в Азовському морі.

Гаразд, тут можна сказати, що в принципі можна швидко відновити поромні переправи. Тож, таким чином Кремль зможе і надалі постачати продукти та все необхідне на півострів. Але, виявилося, що росіяни після побудови Кримського мосту, самовпевнено вивели більшість поромів з акваторії Азовського моря. І тепер постало питання: то як же відновити логістику?

Цікаво, що версія росіян про вибух на Кримському мості виставила самих окупантів повними ідіотами. Нагадаю, що в червні генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, заявив, що "Кримський міст – мета номер один для поразки", адже саме через нього вороги перекидають підкріплення з Росії на півострів, а далі – на Південь материкової частини України. Тоді ж, спікер Путіна Дмітрій Пєсков запевняв росіян, що їм боятися нічого, адже міст повністю захищений.

Захист Кримського мосту виявився фікцією

Ба більше, росіяни хизувалися тим, що нібито Кримський міст захищено з землі, з повітря, з води та навіть космосу. Втім, версія про те, що на міст заїхала повна вантажівка вибухівки, взагалі показує справжній рівень безпеки на Кримському мості.

Адже, окупанти запевняли, що на в'їзді на міст встановлені неймовірно круті системи, які повністю сканують всі вантажівки на предмет наркотиків та вибухівки. Але навіть те відео, яке показали росіяни, доводить, що нічого з названого не працює – загарбник просто подивився на вантажівку та пропустив її. І вже навіть росіяни визнають: ніякими рентгенами її не перевіряли.

Втім, вибух вантажівки – це лише одна із версій вибуху. Вже лунають припущення про те, що вибухівка могла бути закладена на опори мосту, адже дорожнє полотно, на якому вибухнула вантажівка повна вибухівки, дивним чином залишилося цілим, хоча й обвалилося у воду. Окрім того, вже існує версія і того, що все ж по мосту прилетіла ракета, яка і спричинила вибух паливних цистерн.

Утім, якби там не було, а вибух на мості вже спричинив паніку в Криму. На півострові з самого ранку почався ажіотаж на заправках та в магазинах, адже не зрозуміло чи буде доставка всього необхідного з Росії. Так звана "влада" Криму заявила, що обмежить продаж продуктів в одні руки, а на заправках почали запроваджувати ліміти на продаж пального.

Пізніше російські пропагандисти заявили, що Путіну вже повідомили про пожежу на Кримському мосту і він доручив створити урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також глави Краснодарського краю і Криму, представники Росгвардії, ФСБ та МВС. Пізніше Слідчий комітет Росії заявив, що вже порушено кримінальну справу за фактом вибух на мості та повідомив про трьох загиблих.

Очевидно, що росіяни шукатимуть саме український слід у вибуху, так само як це було у випадку з вбивством Дугіної в Москві. Так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". А пресаташе МЗС Росії Марія Захарова, стверджує, що реакція України на вибух на мості вже свідчить про терористичний характер української влади.

Цікаво, що деякі ЗМІ вже повідомили, що за даними джерел в українських спецслужбах, за вибухом мосту може стояти СБУ. Втім, речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" у Службі будуть коментувати лише після нашої остаточної перемоги. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк коротко зазначив, що все незаконно збудоване на українській території має бути знищено, а всі вкрадені території – повернуті.

Тим часом в Росії вже встигли порахувати збитки від вибуху на мосту. Там заявили, що вони можуть сягнути пів мільярда рублів. Втім, головна проблема для окупантів – це паніка самих росіян. Тому в Кремлі почали вигадувати, як же заспокоїти людей. Першою заявою було повідомлення Мінтрансу країни-агресорки, де запевнили, що залізничне сполучення вже до кінця дня відновлять.

А далі Кремль розіслав всім своїм пропагандистам методичку, як саме висвітлювати вибух на Кримському мості. За даними видання Медуза, російські пропагандисти мають наголошувати на тому, що:

міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

відновлювальні роботи уже розпочалися;

Мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

запрацювала Керченська поромна переправа.

І судячи з повідомлень на стрічках "РИА Новости", "ТАСС" і більшості інших російських ЗМІ, рекомендації Кремля виконуються. Хоча всякі Скабєєви та Сімоньян і зриваються у голосінні про те, а де ж відповідь Україні?

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Підірваний Кримський міст – підірвана логістика

І от з приводу нових логістичних маршрутів, то тут маємо цікаву ситуацію. Річ у тім, що росіяни запевняють, що поки міст будуть ремонтувати, вони пустять логістику по наземному коридору через материкову частину України, зокрема через місто Токмак. Хоча тут велике питання, наскільки щедро ЗСУ накриватимуть такі каравани?

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Втім, спробуймо з'ясувати, чи змінить вибух на Кримському мосту ситуацію на фронті? Очевидно, що росіяни активно перекидали підкріплення на Херсонщину та Запорізьку область через окупований Крим.

Відомо, що ЗСУ продовжують наступ на Херсонщині, зокрема на правому березі Дніпра. Після активного звільнення Східної частини Херсонщини, вороги намагаються закріпитися в Бериславі, вибудовуючи там нову лінію оборони. І от напередодні радник Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що росіяни терміново передислокували війська з Нової Каховки до Берислава. Крім того, він підкреслив, що окупанти все ще мають можливість форсувати Дніпро, адже раніше вони засипали зруйнований Каховський міст.

Відповідно нам треба обмежити можливості перекидання росіян на Південь, щоб вони не мали змоги збудувати потужну оборону на правому березі. Тож, тимчасове паралізування Кримського мосту нам лише на руку. Особливо на тлі того, що ЗСУ продовжують блокування росіян у Херсонській області.

У Генштабі ЗСУ напередодні повідомили, що українські війська завдали удару в районі зосередження російських військ у Борозенському, що на сході від Херсона. Крім того, завдали ударів по трьох російських складах боєприпасів на півночі Херсонської та південному сході Миколаївської областей. Тобто ми тиснемо загарбників з усіх боків.

І як би там вороги не розповідали про власні успіхи, їх завжди видає їхня ж паніка. Гауляйтер Стрємоусов напередодні заявив, що дітей із батьками, а також літніх людей із Херсонської області на кілька тижнів планують вивезти в регіони Росії. Відповідно, вороги розуміють, що зовсім скоро можуть розпочатися бої за сам Херсон. І ще раз наголошую, пошкодження логістики через Кримський міст тут нам лише допоможе.

Путін піддається жорсткій критиці

Утім, вибух на Кримському мості несе ще й величезні репутаційні ризики для Путіна, який і так за останні дні зіткнувся з критикою всередині Кремля. В The Washington Post напередодні повідомляли, що розвідка США отримала інформацію про те, що член найближчого оточення Путіна прямо критикував "значні військові недоліки" диктатора під час війни в Україні. Інші західні та пов'язані з Кремлем офіційні особи відзначили зростання критики щодо неправильного ведення президентом Росії війни та мобілізації.

Звісно, дехто припускає, що говорити про відставку Путіна ще рано. Але сам факт розбіжностей у "вежах" Кремля підриває враження сили та контролю, які Путін намагався зобразити протягом свого правління. Деякі експерти вже припускають, що в Кремлі є два табори:

це ті, хто хоче продовження кривавої війни на чолі з Кадировим та Пригожиним,

та ті, хто хоче переговорів з Заходом, який складається здебільшого з урядовців та міністрів.

І от вибух на Кримському мосту та суперечності в Кремлі зображують Путіна слабким, вважають аналітики з Інституту з вивчення війни.

І от на цьому тлі, Інститут з вивчення війни запевняє, що саме Кадиров і Пригожин, ймовірно, спробують досягти незначних наземних успіхів у Донецькій області. Зроблять вони це для того, щоб зберегти свою популярність і переконати в тому, що війну варто продовжувати.

І що важливо, після вибуху на Кримському мості, вже так зване російське Міноборони заявило, що перекидатиме підкріплення на Миколаївсько-Криворізькому та Запорізькому оперативних напрямках за допомогою наземних коридорів і частково морським транспортом. Тому не варто виключати і той факт, що вибух Кримського мосту міг бути спланований і провоєнним крилом Кремля, щоб збільшити ескалацію.

Чи відповість Кремль за вибухи на Кримському мосту

Втім, головним і не розкритим залишається питання: як саме Кремль відповідатиме на вибух Кримського мосту? Адже раніше, головний алкоголік Росії, Дмітрій Мєдвєдєв вже погрожував застосуванням ядерної зброї у разі ударів по Криму. Та і Путін так само запевняв, що він не блефує.

Об'єктивно, ЗСУ лише набирають обертів, а за оцінками військових експертів, спроби Путіна змінити хід війни за допомогою мобілізації приречені на провал. Але ті ж експерти побоюються, що загнання диктатора у глухий кут може бути небезпечним.

І тут експерти розглядають кілька варіантів того, як далі поводитиметься Путін. Перше, на чому сходяться аналітики, – це те, що йому потрібно більше, ніж те, що він має зараз, щоб мати шанс залишитися при владі. Інакше його свої ж з'їдять. Та разом з тим, чим довше він залишатиметься в Україні, тим важче йому буде знайти вихід, який дозволить йому зберегти обличчя перед росіянами. Але, тут на очільника Кремля чекає глухий кут, адже Україна вже відмовила йому в жодних переговорах та поступках.

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І отут якраз експерти й допускають, що після порушення логістики з Криму, у ЗСУ стає більше шансів на звільнення Херсонщини. А це якраз і стане крахом для Путіна, після якого той може застосувати тактичну ядерну зброю. Принаймні так вважає, професор Каліфорнійського університету, який вивчає питання воєнних переговорів, Браніслав Сланчев.

Але Вашингтон вже чітко заявив, що:

по-перше, не бачить жодних ознак підготовки Росії до завдання ядерного удару,

і, по-друге, Байден чітко попередив, що у разі застосування ядерної зброї, на країну-агресорку чекає Армагедон.

Втім, ті ж аналітики додають, що між визнанням поразки та використанням зброї масового знищення є третій варіант: продовжувати жорстоку звичайну війну та сподіватися, що більша армія Москви переживе Україну та її західних союзників. Тобто, аналітики припускають, що Путін може кидати тисячами гарматне м'ясо не для того, щоб захоплювати нові території, а для того, щоб створити наратив, в першу чергу для Заходу, що нібито Росія перемагає, а отже треба схилити Україну до капітуляції.

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