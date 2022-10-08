Зранку 8 жовтня пролунали потужні вибухи на Кримському мосту. Внаслідок цього понищене як залізничне полотно, так і автошлях. Кілька його частин узагалі пішли під воду. Як на це відреагували у Міноборони, читайте далі.

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Сумнозвісні символи Росії зникають

У відомстві нагадали про потоплений ракетний крейсер "Москва". Той самий, який послали у відомому напрямку наші прикордонники з острова Зміїний. Тепер же настала черга Кримського мосту.

Ці два об'єкти, наголошують у Міноборони, – "сумнозвісні символи російської влади в українському Криму". І вони зникли. І тут у відомства виникло законне питання: а яким буде наступний об'єкт?

Своєю реакцією поділилися також у СБУ. Там вирішили підійти до цього з креативом, актуалізувавши поему "Сон" Тараса Шевченка. Зараз вона б звучала так:

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Що відомо про вибухи на Кримському мосту

Місцеві мешканці повідомили, що близько 06:00 пролунали вибухи поблизу Кримського мосту. Тоді ж вони висловили припущення, що це міг бути приліт. Відразу ж мережею почали ширитися фото та відео, на яких виднівся густий стовп диму та полум'я над мостом.

Пізніше мешканці додали, що вибух пролунав на залізничній гілці моста. Місцева "влада" це підтвердила. Тоді вона зазначила, що загорілася цистерна з паливом у хвості вантажного потяга. Мовляв, саме це й стало причиною потужного вибуху. Невдовзі вагони відтягнули на станцію до Керчі.

Згодом стало відомо, що рух автомобільною та залізничною частинами мосту призупинили. Про це повідомили у дорожньому управлінні "Тамань". Через це планують невдовзі відкрити поромну переправу. Вона має запрацювати до кінця дня.

Натомість ті, хто очікує на її запуск, можуть очікувати у пунктах обігріву. Також для водіїв організували стоянку з водою та вбиральнями. Пізніше зауважили, що у самій Керченській протоці утворився затор з кораблів.

Варте уваги – що відомо про вибухи на Кримському мосту: дивіться відео