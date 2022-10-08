Утром 8 октября прогремели мощные взрывы на Крымском мосту. В результате уничтожено как железнодорожное полотно, так и автодорога. Несколько его частей вообще ушли под воду. Как на это отреагировали в Минобороны, читайте дальше.

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Печально известные символы России исчезают

В ведомстве напомнили об потопленном ракетном крейсере "Москва". Тот самый, который послали в известном направлении наши пограничники с острова Змеиный. Теперь же настал черед Крымского моста.

Эти два объекта, подчеркивают в Минобороны, – "печально известные символы российской власти в украинском Крыму". И они исчезли. И здесь у ведомства возник законный вопрос: а каким будет следующий объект?

Своей реакцией поделились также в СБУ. Там решили подойти к этому с креативом, актуализировав поэму "Сон" Тараса Шевченко. Сейчас она бы звучала так:

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Что известно о взрывах на Крымском мосту

Местные жители сообщили, что около 06:00 раздались взрывы возле Крымского моста. Тогда же они высказали предположение, что это мог быть прилет. Сразу же по сети начали распространяться фото и видео, на которых виднелся густой столб дыма и пламя над мостом.

Позже жители добавили, что взрыв прогремел на железнодорожной ветке моста. Местные "власти" это подтвердили. Тогда они отметили, что загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. Якобы именно это и послужило причиной мощного взрыва. Вскоре вагоны оттащили на станцию в Керчь.

Впоследствии стало известно, что движение по автомобильной и железнодорожной частям моста приостановили. Об этом сообщили в дорожном управлении "Тамань". Поэтому планируют вскоре открыть паромную переправу. Она должна заработать до конца дня.

Те, кто ожидает ее запуска, могут ожидать в пунктах обогрева. Также для водителей организовали стоянку с водой и уборными. Позже отметили, что в самом Керченском проливе образовалась пробка из кораблей.

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