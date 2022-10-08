Взрывы раздались после 6 часов утра. Сразу после этого на мосту вспыхнул пожар, а в небо поднялся густой столб дыма, пишет 24 канал.

Актуально Керчь, доброе утро: сильный взрыв и пожар произошли на Крымском мосту

Как горел Крымский мост

Видео пожара на Крымском мосту распространилось в соцсетях с феерической скоростью. Сначала публиковали кадры охваченного огнем моста на фоне прекрасного восхода солнца.

На фоне восхода загорелся Крымский мост
Крымский мост загорелся на фоне восхода солнца.

На Крымском мосту произошел мощный пожар: видео

Со стороны Крымского моста поднялся сильный дым: видео

Пожар на Крымском мосту: видео

Активист и военный Сергей Стерненко даже нашел самое лучшее фото, которое можно поставить на обои телефона.

Фото Крымского моста на картинки
Фото Крымского моста на обои телефона / Фото с телеграмму Сергея Стерненко

Фото для рабочего стола компьютера
Живописное фото для рабочего стола компьютера / Фото из соцсетей

Через несколько минут стали появляться фото и видео, на которых видно, что горит сам мост. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал фотографию с последствиями "хлопка". На ней видно, что разрушена не только железнодорожная ветка, как говорят оккупанты, но и автомобильная часть. Так что теперь проехать по переправе невозможно.


Последствия взрыва на Крымском мосту / Фото с телеграмма Виталия Кима

Железнодорожная ветка моста пылает: видео

Впоследствии появилось видео момента взрыва. Оккупационные власти Крыма заявили о "подрыве грузовика", который якобы и привел к мощным последствиям.

Перед тем оккупанты говорили еще о взрыве цистерны с горючим в грузовом поезде.

Момент взрыва на Крымском мосту: видео

Масштабы последствий взрыва просто поражают: видео

Еще немного горящего моста / Фото "Керчь.Инфо", соцсети

Добавим, что оккупанты уже собирают восстановить паромную переправу, ведь теперь это единственный возможный вариант добраться в Россию. В то же время россияне традиционно жалуются, мол, "пожили и хватит". Оккупационные власти же уверяют, что "никто не пострадал".