Вибухи пролунали після 6 години ранку. Одразу після того на мості спалахнула пожежа, а в небо піднявся густий стовп диму, пише 24 канал.
Актуально Керч, доброго ранку: сильний вибух і пожежа сталися на Кримському мосту
Як горів Кримський міст
Відео пожежі на Кримському мосту поширилися у соцмережах з феєричною швидкістю. Спершу публікували кадри охопленого вогнем мосту на тлі прекрасного сходу сонця.
На тлі сходу сонця запалав Кримський міст / Фото з місцевих телеграм-каналів
На Кримському мості сталася потужна пожежа: відео
Зі сторони Кримського моста піднявся сильний дим: відео
Пожежа на Кримському мосту: відео
Активіст та військовий Сергій Стерненко вже навіть знайшов найкраще фото, яке можна поставити на шпалери телефону.
Фото Кримського моста на шпалери телефону / Фото з телеграму Сергія Стерненка
Мальовниче фото для робочого столу комп'ютера / Фото з соцмереж
За кілька хвилин почали з'являтися фото та відео, на яких видно, що горить сам міст. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував світлину з наслідками "бавовни". На ній видно, що зруйнована не лише залізнична гілка, як кажуть окупанти, а й автомобільна частина. То ж тепер проїхати по переправі неможливо.
Наслідки вибуху на Кримському мосту / Фото з телеграму Віталія Кіма
Залізнична гілка моста палає: відео
Згодом з'явилося відео моменту вибуху. Окупаційна влада Криму заявила про "підрив вантажівки", який буцімто й призвів до потужних наслідків.
Перед тим окупанти говорили ще про вибух цистерни з пальним у вантажному поїзді.
Момент вибуху на Кримському мосту: відео
Масштаби наслідків вибуху просто вражають: відео
Ще трохи палаючого моста / Фото "Керчь.Инфо", соцмережі
Додамо, що окупанти вже збирають відновити поромну переправу, адже тепер це єдиний можливий варіант добратися у Росію. Водночас росіяни традиційно бідкаються, мовляв, "пожили й досить". Окупаційна влада ж запевняє, що "ніхто не постраждав".