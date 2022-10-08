Вибухи пролунали після 6 години ранку. Одразу після того на мості спалахнула пожежа, а в небо піднявся густий стовп диму, пише 24 канал.

Актуально Керч, доброго ранку: сильний вибух і пожежа сталися на Кримському мосту

Як горів Кримський міст

Відео пожежі на Кримському мосту поширилися у соцмережах з феєричною швидкістю. Спершу публікували кадри охопленого вогнем мосту на тлі прекрасного сходу сонця.



На тлі сходу сонця запалав Кримський міст / Фото з місцевих телеграм-каналів

На Кримському мості сталася потужна пожежа: відео

Зі сторони Кримського моста піднявся сильний дим: відео

Пожежа на Кримському мосту: відео

Активіст та військовий Сергій Стерненко вже навіть знайшов найкраще фото, яке можна поставити на шпалери телефону.



Фото Кримського моста на шпалери телефону / Фото з телеграму Сергія Стерненка



Мальовниче фото для робочого столу комп'ютера / Фото з соцмереж

За кілька хвилин почали з'являтися фото та відео, на яких видно, що горить сам міст. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував світлину з наслідками "бавовни". На ній видно, що зруйнована не лише залізнична гілка, як кажуть окупанти, а й автомобільна частина. То ж тепер проїхати по переправі неможливо.



Наслідки вибуху на Кримському мосту / Фото з телеграму Віталія Кіма

Залізнична гілка моста палає: відео

Згодом з'явилося відео моменту вибуху. Окупаційна влада Криму заявила про "підрив вантажівки", який буцімто й призвів до потужних наслідків.

Перед тим окупанти говорили ще про вибух цистерни з пальним у вантажному поїзді.

Момент вибуху на Кримському мосту: відео

Масштаби наслідків вибуху просто вражають: відео

Ще трохи палаючого моста / Фото "Керчь.Инфо", соцмережі

Додамо, що окупанти вже збирають відновити поромну переправу, адже тепер це єдиний можливий варіант добратися у Росію. Водночас росіяни традиційно бідкаються, мовляв, "пожили й досить". Окупаційна влада ж запевняє, що "ніхто не постраждав".