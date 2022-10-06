Місто є стратегічно важливим для загарбників. Якщо ЗСУ вдасться його звільнити, то окупантам буде непереливки.

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Нічого не відбувається і паніки немає: Сергій Хлань потролив росіян

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в одній із соціальних мереж посміявся з окупантів. Він зауважив, що з міста Нова Каховка, вони дивовижним чином зникли.

Політик пожартував, що навіть крамнички з шаурмою, яку загарбники вважають делікатесом, не мають виторгу. Хоча зазвичай біля них скупчується ціла черга з росіян.

Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою,

– підсумував Сергій Хлань.

Зверніть увагу В нас є гарні новини в Бериславському районі, – заступник голови Херсонської ОВА

Як окупанти "невдало покурили" у Бериславі

В одній з адмінбудівель Берислава, що на Херсонщині, 1 жовтня прогриміли вибухи. Це сталося після того, як Президент Росії Владімір Путін оголосив про незаконну анексію Херсонської області.

Сергій Хлань прокоментував інцидент і підтвердив, що то була "бавовна" від ЗСУ. Унаслідок завданого удару, було знищено будівлю поліції, де в той час перебували загарбники.

Під завалами тоді опинилися багато російських військовослужбовців. Після цього вони переїхали до приватного сектору.

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