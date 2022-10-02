Унаслідок вибухів було знищено приміщення поліції, де розташовувалися окупанти. Вибухи ставлися після того, як Владімір Путін оголосив про анексію Херсонської області.

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Під завалами багато окупантів

У тимчасово окупованому Бериславі окупанти дуже зручно влаштувалися в одній з адмінбудівель. Але видно дуже сильно декілька днів підряд святкували шабаш. У результаті "куріння у невизначеному місці" у росіяни погіршився чомусь настрій,

– йдеться у повідомленні.

В окупантів в Бериславі сталася "бавовна"

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань прокоментував вибухи в Бериславі. Він підтвердив, що там була знищена будівля поліції, де розміщувались окупанти.

За словами Хланя, під завалами багато окупантів. Унаслідок вибухів росіяни вирішили заради власної безпеки жити у приватному секторі.

Вчора у Бериславі була знищена будівля поліції, де розміщувались окупанти. І загарбників там багато під завалами залишилось. Тому вони зараз починають лютувати і розселятись більше по приватному сектору,

– повідомив Хлань.

Слід зазначити, що раніше Генштаб ЗСУ інформував, що на Херсонщині окупанти виселяють з домівок місцевих мешканців. Загарбники це роблять для того, щоб розмістити новоприбулих військових.

Також варто додати, що українські військові продовжують просуватися на Півдні. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни вже навіть підтягують щойно набраних мобілізованих на Південь.

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