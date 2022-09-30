У тимчасово окупованому Херсоні росіяни виселили мешканців декількох гуртожитків. Надалі ворог планує заселити гуртожитки військовими, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.
До речі У Херсоні вночі у когось із росіян "впала цигарка" і знищила одну з систем ППО, – соцмережі
Ворог перекидає сили на тлі успіхів ЗСУ
Також у Генштабі повідомили, що росіяни на окупованих територіях примушують місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти Росії.
Зокрема, у Токарівці в Херсонській області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Росії до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.
Варте уваги Мобілізація на окупованій Херсонщині: кого росіяни будуть призивати до своїх військ
- Як відомо, наприкінці червня стало відомо, що українські військові прорвали першу лінію оборони окупантів. Після цього розпочався наступ на Херсон.
- Наші захисники взяли під вогневий контроль логістику ворога, після чого загарбникам стало складно перекидати резерви на правий берег Дніпра.
- Ввечері 28 вересня вибухи знову було чути біля Антонівського мосту. Окрім того, повідомлялося про вибухи у Новій Каховці. У повідомленні йшлося про точкові удари по позиціях окупантів.
- ЗСУ обстріляли ворожі осередки у Херсоні, де зберігалася техніка та озброєння. Також вони знищили склад боєприпасів в Новоолександрівці.
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