У тимчасово окупованому Херсоні росіяни виселили мешканців декількох гуртожитків. Надалі ворог планує заселити гуртожитки військовими, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

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Ворог перекидає сили на тлі успіхів ЗСУ

Також у Генштабі повідомили, що росіяни на окупованих територіях примушують місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти Росії.

Зокрема, у Токарівці в Херсонській області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Росії до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

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Як відомо, наприкінці червня стало відомо, що українські військові прорвали першу лінію оборони окупантів. Після цього розпочався наступ на Херсон.

Наші захисники взяли під вогневий контроль логістику ворога, після чого загарбникам стало складно перекидати резерви на правий берег Дніпра.

Ввечері 28 вересня вибухи знову було чути біля Антонівського мосту. Окрім того, повідомлялося про вибухи у Новій Каховці. У повідомленні йшлося про точкові удари по позиціях окупантів.

ЗСУ обстріляли ворожі осередки у Херсоні, де зберігалася техніка та озброєння. Також вони знищили склад боєприпасів в Новоолександрівці.

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