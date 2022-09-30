Во временно оккупированном Херсоне россияне выселили жителей нескольких общежитий. В дальнейшем враг планирует заселить общежития военными, которые прибыли на усиление подразделений на этом направлении.
Кстати В Херсоне ночью у кого-то из россиян "упала сигарета" и уничтожила одну из систем ПВО, – соцсети
Враг перебрасывает силы на фоне успехов ВСУ
Также в Генштабе сообщили, что россияне на оккупированных территориях заставляют местных жителей получать гражданство и паспорта России.
В частности, в Токаревке в Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов России до 1 октября жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.
Достойно внимания Мобилизация на оккупированной Херсонщине: кого россияне будут призывать в свои войска
- Как известно, в конце июня стало известно, что украинские военные прорвали первую линию обороны оккупантов. После этого началось наступление на Херсон.
- Наши защитники взяли под огневой контроль логистику врага, после чего захватчикам стало сложно перебрасывать резервы на правый берег Днепра.
- Вечером 28 сентября взрывы снова были слышны у Антоновского моста. Кроме того, сообщалось о взрывах в Новой Каховке. В сообщении говорилось о точечных ударах по позициям оккупантов.
- ВСУ обстреляли вражеские ячейки в Херсоне, где хранилась техника и вооружение. Также они уничтожили склад боеприпасов в Новоалександровке.
К сведению – как наши защитники уничтожают танки оккупантов на Херсонском направлении: смотрите видео