Скорее всего, российские захватчики снова неудачно покурили. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На тему Внушительный "хлопок" посетил Херсон: местные заявляли о серии громких взрывов

В Херсонской области новый "хлопок"

По неподтвержденной информации, в результате прилета уничтожили систему ПВО захватчиков.

Также местные жители говорят, что второй прилет во временно оккупированном Херсоне пришелся на дом на улице Марии Фортус. Там жили россияне. Сейчас разбирают завалы.

Кроме того, в сети пишут, что в Херсоне уничтожили коллаборанта – "первого заместителя главы по безопасности военно-гражданской администрации Херсонской области" Алексея Катериничева. В должности "заместителя главы ВГА" он проработал более месяца.

До появления в Украине, Катериничев в течение 25 последних лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях МЧС и ФСБ России.



Предварительно, в Херсоне уничтожили коллаборанта Алексея Катериничева / фото местные телеграм-каналы

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: последние новости

"Хлопок" вечером 28 сентября посетил Антоновский мост. Кроме того, местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Новой Каховке.

Также в этот день произошел "хлопок" в Олешках. Там изрядно прилетело по российским захватчикам.

Недавно над Херсонщиной Воздушные силы ВСУ сбили вражеский Су-25.

Достойно внимания – ВСУ ударили по Давидову Броду: смотрите видео