ВСУ не дают противнику двигаться вперед. За сутки они нанесли 144 удара по противнику.
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Успехи украинской армии на юге
Несмотря на то, что ситуация остается сложной, ВСУ продолжают позиционные бои. Это помогает им закрепить и улучшить свое положение.
ВСУ обстреляли вражеские очаги в Херсоне, где хранилась техника и вооружение. Также они уничтожили склад боеприпасов в Новоалександровке.
Враги пытались разведать позиции украинской армии. Наши защитники обезвредили захватническую ДРГ из 4 человек.
Ситуация на юге страны по состоянию на 28 сентября: смотрите видео
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Россияне продолжают обстреливать гражданские объекты
В ночь на 27 сентября враги снова обстреливали Никопольский район. Повредили 10 частных домов, остановку, 7 хозяйственных построек, газопроводы, линии электропередач и легковые автомобили.
Досталось также и Николаеву. Там противник попал 5 ракетами по объектам промышленной инфраструктуры. К счастью, всюду обошлось без потерь.
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Потери россиян по состоянию на 28 сентября
Наибольшие потери враг понес на Донецком и Краматорском направлениях.
В течение полномасштабного вторжения ВСУ удалось ликвидировать:
- Танков – 2312 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин – 4889 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 1381 (+3) единиц;
- РСЗО – 331 единицы, средств ПВО – 175 единиц;
- самолетов – 262 (+1) единиц, вертолетов – 224 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) единиц;
- крылатых ракет – 242 (+1) единицы;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) единиц;
- специальной техники – 131 единицу.
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